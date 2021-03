C'est une liste qui a de la gueule. Pour la phase de poules de l'Euro, Sylvain Ripoll s'est appuyé sur un groupe au talent incontestable à toutes les lignes. Amine Gouiri, Jonathan Ikoné, Boubakar Kamara, Jules Koundé, Wesley Fofana : les Bleuets regorgent d'individualités qui brillent aux quatre coins de l'Europe.

Deux d'entre elles sont plus clinquantes encore : Houssem Aouar et Eduardo Camavinga, les deux petites merveilles de Lyon et Rennes qui auraient pu défendre les couleurs des A lors du dernier rassemblement de novembre sans un forfait de dernière minute. Leur présence à l'Euro Espoirs signifie qu'ils sont, sauf cataclysme dans le groupe de Didier Deschamps, privés de sélection A pour la dernière liste avant le grand rendez-vous de l'été. Pourquoi ont-ils été rétrogradés chez les Espoirs ?

Tolisso out, Pogba touché, Camavinga et Aouar décevants : le milieu des Bleus, péril en la demeure ?

Les Espoirs ont-ils la priorité sur les Bleus ?

Non, sinon Kylian Mbappé, éligible pour l'Euro Espoirs car né en 1998, figurerait sur la liste de Ripoll. Même si les Bleuets disputent un tournoi international en ce mois de mars, la sélection de Didier Deschamps gardent toujours la main. C'est la règle et elle n'a pas changé. D'autant que les A ne disputeront pas de rencontre amicale comme habituellement à cette période de l'année mais des matches de qualification à la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine.

La présence d'Houssem Aouar, et plus encore d'Eduardo Camavinga, qui semblait davantage installé dans le groupe de Didier Deschamps, est donc d'abord à lire comme un vrai déclassement. Aouar n'a pas suffisamment donné de garanties lors des rassemblements, et de son unique sélection face à l'Ukraine (7-1), avec les grands. Deschamps l’avait déjà écarté à l’automne même si le forfait de Nabil Fekir lui avait donné une seconde chance. Mais il semble figurer désormais en marge du groupe si celui-ci est au complet.

La présence d’Eduardo Camavinga, si brillant chez les Bleus en septembre et octobre avant un forfait en novembre, est plus inattendue d’autant que Corentin Tolisso, blessé, est forfait au milieu. Mais elle sanctionne une nette baisse de forme cette saison depuis sa belle parenthèse bleue. Mais rien n’est perdu pour eux : il leur faudra s’inspirer de Thierry Henry et David Trezeguet, redescendus en Espoirs après le Mondial 1998 avant de poursuivre leur grande carrière chez les A.

Seront-ils nécessairement privés de l'Euro avec les Bleus ?

Non plus et heureusement pour eux. Rappelons que l'Euro Espoirs se jouent en deux phases : celle de groupes en ce mois de mars, et celle, éliminatoire à partir des quarts de finale, qui débutera en juin. Sylvain Ripoll pourra constituer une liste différente si les Bleuets se qualifient et libérer, si Didier Deschamps le souhaite, n'importe quel Bleuet dont les champions du monde auraient besoin. Camavinga et Aouar ne sont pas les seuls à patienter au seuil de l'équipe de France A et à rêver de l'Euro des grands.

Jonathan Ikoné a déjà 4 sélections, plutôt convaincantes d'ailleurs, et revient fort avec Lille. Wesley Fofana et Jules Koundé explosent littéralement cette saison en Premier League et en Liga alors que Boubacar Kamara plane sur le milieu de l'OM. Deschamps ne peut pas faire une croix définitive sur ses belles options à trois mois de l'Euro alors que ceux sur lesquels ils comptent aujourd'hui ne sont à l'abri ni des blessures ni d'une méforme. DD n'a simplement pas jugé nécessaire d'avoir ces jeunes talents sous la main dès le mois de mars. C'est un mauvais signe pour eux mais il n'est pas rédhibitoire.

