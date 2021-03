Et à la fin, ce sont les poids lourds du foot européen qui gagnent ? Ce célèbre dicton, utilisé jadis pour les matches de la Mannschaft, pourrait prochainement être réutilisé pour le football de clubs en Europe. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , révélées ce mercredi, l'UEFA aurait décidé de revoir ses plans concernant le fair-play financier, mis en place il y a dix ans lorsque Michel Platini dirigeait l'organisme européen. Des allégements de sanctions qui pourraient être annoncées dès jeudi.

L'UEFA aurait décidé de revoir sa copie alors que les clubs européens sont actuellement fortement touchés par la crise économique, découlant de la pandémie de coronavirus. Il serait désormais plus enclin à infliger des amendes plutôt que d'exclure des clubs de ses compétitions européennes. Pour le plus grand bonheur des plus grandes équipes et notamment du PSG qui rêve d'associer Lionel Messi à Neymar et Kylian Mbappé ?

