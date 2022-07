Une note moyenne pour finir. Manchester United a achevé sa tournée de pré-saison en Asie et en Australie par un match nul 2-2 face à Aston Villa, samedi à Perth, après trois victoires consécutives.

L'attaquant international anglais Jadon Sancho s'est distingué en inscrivant son troisième but en quatre matches amicaux, sur une pelouse détrempée due aux fortes pluies et aux orages qui se sont abattus sur Perth plus tôt dans la journée.

Les Red Devils menaient 2-0

Sancho, qui avait ouvert le score à la 25e minute, a provoqué le second but mancunien d'un centre vicieux détourné dans ses propres filets par Matty Cash, le défenseur polonais de Villa (42e).

Lancé à la mi-temps par son coach Steven Gerrard, Leon Bailey a permis à Aston Villa de réduire l'écart (49e), avant que Calum Chambers n'égalise de la tête dans le temps additionnel (90+3).

Premier match de PL le 7 août pour Man U

Sous les ordres de son nouvel entraîneur Erik ten Hag, United termine sa tournée invaincu après trois victoires convaincantes contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace et avant le début de la Premier League qu'il effectuera contre Brighton le 7 août.

Cette phase de préparation a été l'occasion pour Anthony Martial d'inverser la tendance, à Manchester. Il ne serait plus sur le départ . Aston Villa, 14e du dernier championnat anglais, débutera de son côté la Premier League contre Bournemouth le 6 août.

