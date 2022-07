Anthony Martial devrait finalement récolter les fruits d’une excellente préparation avec Manchester United. Prêté lors de la deuxième partie de la saison dernière au FC Séville, où il n’avait pas marqué le moindre but, l’international français, qu’on pensait s’éloigner des Red Devils, devrait finalement jouer du côté d’Old Trafford cette saison, ayant convaincu son entraîneur Erik Ten Hag, selon The Sun.

Le coach de l’Ajax aurait même décidé de faire de l’ancien Lyonnais et Monégasque un joueur important de son effectif. En même temps, le Français n’a pas fait les choses à moitié depuis le début de la préparation estivale de Man U. Les Mancuniens, qui ont remporté leurs trois matches, face à Liverpool (4-0), Melbourne (4-1) et Crystal Palace (3-1), ont vu le joueur de 26 ans, arrivé pour 60 millions en 2015, marquer 3 buts et délivrer une passe décisive.

De quoi donner sérieusement envie à Ten Hag de tenter le coup avec Martial, sous contrat jusqu’en en 2024 et qui n’a jamais confirmé les promesses placées en lui. Le nouvel entraîneur de United aurait, toujours selon nos confrères du Sun, également décidé de compter sur son ancien protégé de l’Ajax Donny van de Beek.

