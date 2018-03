Aouar et Saint-Maximin forfait, Nkunku en renfort

Houssem Aouar et Allan Saint-Maximin ne rejoindront pas les Espoirs pour les deux matches éliminatoires de l'Euro 2019. Forfaits, ils manqueront les matches face au Kazakhstan et au Monténégro les 23 et 27 mars, a annoncé la FFF lundi soir. Christopher Nkunku, le milieu de terrain du PSG, a été appelé en renfort. La France est pour le moment en tête de son groupe 9 : elle a réalisé un sans-faute lors de ses cinq premiers matches de qualifications (15 points), alors qu'elle n'a plus participé à un Euro Espoirs depuis 2006.

Les Bleuets devront toutefois poursuivre sur leur lancée pour rester à distance de la Slovénie, 2e avec 10 points, lors des deux prochains matches disputés à l'extérieur. Ils défient le Kazakhstan, battu 4-1 à l'aller, le 23 mars (14h00) à Astana, puis le Monténégro, battu 2-1, le 27 mars (21h05) à Niksic.

La liste des 20 joueurs retenus

Gardiens: Paul Bernardoni (Clermont/L2), Bingourou Kamara (Strasbourg), Gautier Larsonneur (Brest/L2)

Défenseurs: Kelvin Amian (Toulouse), Olivier Boscagli (Nîmes/L2), Mouctar Diakhaby (Lyon), Abdou Diallo (Mayence/GER), Moussa Niakhaté (Metz), Valentin Rosier (Dijon), Dayot Upamecano (Leipzig/GER)

Milieux: Marcus Coco (Guingamp), Maxime Lopez (Marseille), Tanguy Ndombele (Lyon), Christopher Nkunku (PSG), Olivier Ntcham (Celtic Glasgow/SCO), Lucas Tousart (Lyon)

Attaquants: Jean-Kevin Augustin (Leipzig/ALL), Jonathan Bamba (Saint-Etienne), Moussa Dembélé (Celtic Glasgow/SCO), Lys Mousset (Bournemouth/ENG)