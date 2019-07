Paris n'a pas raté sa rentrée. Pour son premier match amical de la saison, mardi, sur la pelouse du Dynamo Dresde, le PSG a régalé avec une victoire facile (1-6). Kylian Mbappé, auteur de deux buts et deux passes décisives, a incarné le sérieux affiché par la formation de Thomas Tuchel pour son match de reprise.

Le film du match

Le PSG était déjà très en jambes, à l'instar de son attaquant vedette Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Le numéro 7 parisien a profité des errements défensifs de Dresde pour faire parler sa vitesse et lance Paris vers la victoire (0-1, 6e). Il a ensuite parfaitement joué le coup avec son coéquipier Marco Verratti en se trouvant à la réception d'un coup franc botté rapidement par l'international italien (0-3, 34e). L'ancien Monégasque a aussi signé deux offrandes pour Draxler (0-2, 18e) et Postolachi (0-5, 61e) pour parapher un match plein, avant de céder sa place en seconde période.

Les jeunes brillent aussi

Le match sous contrôle, Thomas Tuchel a décidé de donner sa chance à la jeunesse après un premier acte abouti. L'arrière gauche parisien de 17 ans, Arthur Zagre, n'a pas manqué l'occasion de s'illustrer, trois minutes après son entrée en jeu au milieu de terrain. La recrue estivale Ander Herrera lui a délivré un caviar par dessus la défense allemande pour une finition parfaite (0-4, 48e).

Les jeunes Postolachi et Aouchiche (0-6, 71e) ont parachevé le succès parisien qui n'a eu pour accroc qu'un penalty sifflé suite à une faute du défenseur central Mbe Soh (77e). Pas de soucis majeur donc pour un Paris Saint-Germain qui a pu faire tourner son effectif et aussi bien mettre en valeur ses recrues du mercato estival, Herrera et Sarabia, que ses jeunes joueurs. Le prochain rendez-vous pour les hommes de Tuchel est prévu samedi à 18h30. Ce sera de nouveau face à des Allemands, mais cette fois-ci sur la pelouse de Nuremberg, tout juste relégué en deuxième division.