"J’ai bien réussi mes débuts, je me sens très bien et j’ai soif de gagner avec Milan". Auteur de 2 buts en trois matches de championnat disputés depuis le début de saison, Olivier Giroud semble revigoré par sa signature à l’AC Milan, qui trône en tête de la Serie A , après plusieurs années à cirer le banc plutôt que fouler la pelouse du côté de Chelsea. Interrogé cette semaine par Téléfoot, l’ancien Montpelliérain a fait part de sa satisfaction :

Il est également revenu sur sa décision de partir d’une formation tout juste sacrée championne d’Europe, où son manque de temps de jeu a bien fini par lui peser : "C’est difficile de quitter un tel club, de partir d’Angleterre. Parce que j’y ai passé 9 ans, tous mes enfants sont nés là-bas, ma famille s’y sentait bien, raconte celui qui a également joué pour Arsenal. Mais à un moment donné, il fallait prendre une décision, et les trois derniers mois que j’ai vécus là-bas, d’ailleurs je l’avais dit à (Thomas) Tuchel, ça avait été trop dur, donc pour moi c’était comme une évidence de quitter le club. C’est une page qui s’est tournée avec émotion", a-t-il indiqué.

Alors qu’il fêtera ses 35 ans ce jeudi, le jour même où le sélectionneur des Bleus doit annoncer sa liste afin d’affronter la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations le 7 octobre, avant une éventuelle finale, Giroud, amusé par cette coïncidence, s’est montré stoïque au moment de commenter ses chances d’être appelé : "On verra, comme d’habitude, on ne se prend pas la tête". Avant d’ajouter : "Si on fait appel à moi, je ferai le maximum pour aider l’équipe, pourquoi pas essayer de me rapprocher un peu plus de ‘Titi’ (Thierry Henry, recordman de réalisations en équipe de France avec 51 buts)". Réponse jeudi, donc.

