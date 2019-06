Bartomeu refroidit la piste Griezmann

Voilà ce qui s'appelle jeter un froid. Alors qu'Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid et que le Barça est annoncé comme sa prochaine destination, le président catalan Josep Maria Bartomeu a tenu un tout autre discours à la radio catalane RAC-1. "Je l’ai toujours dit et répété, nous n’avons même pas parlé avec lui, il n’y a rien, nous verrons comment évolue le marché dans les jours et semaines à venir, a lancé le dirigeant barcelonais. Nous misons sur une gestion lente et sûre. Nous avons encore presque tout le mois de juin, juillet et août. Nous avons la possibilité de recruter. Il y aura des départs et quelques arrivées".

Notre avis : On n'est pas obligé de croire Bartomeu.

Rondon pisté par l'OM…

Qui va remplacer Mario Balotelli à la pointe de l'attaque de l'OM ? Selon La Provence, le club olympien étudie sérieusement la piste Salomon Rondon. Auteur de 11 buts en Premier League la saison passée avec Newcastle, l'attaquant vénézuélien, qui appartient à West Brom, a déjà été dirigé par André Villas-Boas lors de son passage au Zénith. Ce dernier souhaiterait désormais le ramener du côté de Marseille.

Notre avis : Puissant et adroit, Rondon serait une belle pioche pour les Phocéens.

Salomon RondonGetty Images

…que Ntcham se verrait bien rejoindre

Olivier Ntcham envoie un message à l'OM. L'international Espoirs, qui évolue du côté du Celtic Glasgow, a ouvert la porte au club olympien dimanche. "Un départ ? C'est possible oui. L'OM ? Oui, c'est intéressant. C'est un très grand club", a-t-il confié en conférence de presse.

Notre avis : Parti très tôt à Manchester City, Ntcham n'a jamais joué en Ligue 1 mais il ferait certainement beaucoup de bien dans l'entrejeu marseillais.

Olivier Ntcham of Celtic celebrates after scoring his team's first goal during the Scottish Premier League match between Celtic and Rangers at Celtic Park Stadium on September 2, 2018 in Glasgow, Scotland.Getty Images

L'OL regarde vers le Brésil

Avec Sylvinho sur le banc et Juninho au poste de directeur sportif, l'OL parlera brésilien la saison prochaine. Et forcément, comme on pouvait se l'imaginer, les deux hommes, actuellement concentrés sur le mercato, étudient plus que jamais le marché des joueurs "auriverde". Ainsi, selon L'Equipe, des discussions ont été ouvertes avec Filipe Luis, en fin de contrat avec l'Atlético Madrid. Les latéraux gauches brésiliens Renan Lodi (Club Athletico Paranaense) et Ayrton Lucas (Spartak Moscou) seraient également pistés. Pour le secteur offensif, le nom de Pedro (Fluminense) revient avec insistance.

Notre avis : La tentation est grande mais les dirigeants lyonnais doivent aussi penser à l'adaptation de toutes ces cibles.

Vidéo - Juninho planche déjà : "Notre priorité c'est la défense centrale" 03:23

Manchester United veut garder Pogba

Si Paul Pogba a confirmé ses envies d'ailleurs, dimanche, Manchester United ne semble pas du même avis que son joueur. En effet, comme l'affirme Sky Sports, le club anglais compte bien tout faire pour conserver l'international français. La chaîne précise qu'Ole Gunnar Solskjær, son entraîneur, le considère comme essentiel pour la saison prochaine. Et un départ serait donc exclu cet été. Bien évidemment, la donne risque d'être différente, puisque le champion du monde ne s'imagine pas du tout rester à Manchester.

Notre avis : Le feuilleton ne fait que commencer et le bras de fer s'annonce féroce.

Al-Khelaifi assure que Mbappé restera au PSG…

Le président du club parisien a décidé de hausser le ton face au comportement de certains de ses joueurs et même ouvert la porte à un éventuel départ de Neymar selon L'Equipe mais ce nouveau discours plus sévère ne devrait pas concerner Kylian Mbappé qui reste dans le viseur du Real Madrid. Dans sa longue interview accordée à France Football, Nasser Al-Khelaifi est formel, il est certain à "200% que Mbappé sera toujours au PSG la saison prochaine".

Notre avis : Peu importe les sollicitations, le PSG saura faire ce qu'il faut pour retenir sa pépite.

…qui lance les discussions avec Coutinho

Après une saison et demie mitigée, Philippe Coutinho semble devenu indésirable au FC Barcelone. Le Brésilien acheté 145 millions d'euros à Liverpool en janvier 2018 ne souhaite pas s'attarder en Catalogne et cherche un nouveau club. Selon Sky Sports, ses agents ont commencé à discuter avec les dirigeants du PSG pour un transfert cet été.

Notre avis : Coutinho n'apparait pas comme une des priorités parisiennes pour le moment.

Philippe CoutinhoGetty Images

Un échange Cillessen-Neto dans les tuyaux

En manque de temps de jeu au Barça, le gardien néerlandais Jasper Cillessen a clairement fait part de ses envies d'ailleurs et ses dirigeants semblent prêts à le laisser partir. Selon la RAC et Marca, les dirigeants catalans discutent ainsi avec leurs homologues de Valence qui pourraient accueillir la doublure de Marc-André Ter Stegen dans le cadre d'un échange avec leur portier brésilien Neto.

Notre avis : Neto qui était titulaire à Valence verrait son temps de jeu considérablement diminuer en venant au Barça.

Chelsea refuse de céder Willian

Les Blues n'ont aucune envie de perdre un nouveau talent. Après le départ d'Eden Hazard vers le Real Madrid, Chelsea a reçu des offres pour Willian selon Sky Sports mais les a tout simplement refusées. Le Barça et l'Atlético Madrid auraient mis 40 millions d'euros sur la table pour s'offrir le Brésilien âgé de 30 ans, les dirigeants londoniens ont pourtant préféré conserver leur joueur quitte à prendre le risque de le voir partir libre à l'été 2020 s'il ne prolonge pas son contrat d'ici-là.

Notre avis : Privé des deux prochains mercatos, Chelsea ne peut pas se permettre de vendre Willian.

Le Benfica dément le départ de Joao Felix

Les Aigles contre-attaquent. Les quotidiens sportifs portugais et espagnols ont fait état d'un futur transfert de la pépite Joao Felix vers l'Atlético Madrid mais les dirigeants de Benfica ont tenu à réfuter ces informations par l'intermédiaire d'un communiqué. "Il est faux qu'un éventuel processus de négociations est en cours concernant un éventuel transfert de Joao Felix", assure le club portugais qui rappelle que la clause de départ du joueur de 19 ans est fixée à 120 millions d'euros. Son agent Jorge Mendes ne touchera pas non plus 30% de commission comme ce qu'affirmait A Bola.

Notre avis : Si les Colchoneros mettent les 120 millions d'euros sur la table, Benfica n'aura pas son mot à dire.

Vidéo - Joao Felix, la clause la plus folle qui va tomber cet été 04:08

La Juve voit grand pour son attaque

Après la nomination de Maurizio Sarri au poste d'entraîneur, la Juventus prépare des changements au sein de son effectif. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants de la Vieille Dame souhaitent recruter un avant-centre et sont séduits par l'Interiste Mauro Icardi qui pourrait être échangé avec son compatriote Paulo Dybala. Le club turinois pense également au jeune et brillant Florentin Federico Chiesa pour épauler Cristiano Ronaldo en attaque. Enfin, le courtisé Sergej Milinkovic-Savic est une piste pour le milieu de terrain.