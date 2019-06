Dani Alves sur le départ, Meunier resterait au PSG

En fin de contrat, Dani Alves ne devrait pas prolonger au PSG. C'est ce que croit savoir Soccerlink qui explique que les négociations traineraient trop en longueur aux yeux du Brésilien. Cependant, Leonardo, fraichement nommé directeur sportif, pourrait encore faire évoluer la donne. D'autre part, Thomas Meunier, qui était courtisé en Angleterre, semble se diriger vers une nouvelle saison à Paris.

Notre avis : Si cette tendance se confirme, le PSG aura tout intérêt à prolonger le contrat de Meunier qui se finit dans un an.

Gueye toujours désiré par Tuchel

La quête d'un milieu de terrain défensif est encore le grand sujet de ce mercato pour le PSG. Et d'après Téléfoot, Thomas Tuchel aurait signifié à Leonardo qu'il souhaiterait toujours recruter Idrissa Gueye. Le joueur d'Everton était déjà dans le viseur du PSG en janvier dernier. Mais c'est finalement Leandro Paredes qui a débarqué à Paris.

Notre avis : Ce dossier du milieu de terrain pourrait être révélateur des relations que vont entretenir Leonardo et Tuchel.

Kimpembe convoité en Premier League

D'après Soccerlink, Manchester United, Chelsea et Arsenal auraient manifesté leur intérêt pour recruter le champion du monde français Presnel Kimpembe. Mais pour l'heure, le défenseur aurait plutôt envie de continuer au PSG.

Notre avis : Son avenir dépendra beaucoup de ce qu’envisage désormais Leonardo.

La Juve veut tenter de doubler tout le monde sur Pogba – De Ligt

Grosse information révélée par Tuttosport ce dimanche : Pavel Nedved, dirigeant de la Juve, a été envoyé en mission à Monaco avec l'objectif de rencontrer Mino Raiola. Le but ? Faire changer d'avis Mathijs De Ligt, annoncé proche du PSG, pour le faire rejoindre la Vieille Dame. Mais ce n'est pas tout : le dossier Pogba doit aussi être évoqué par le Tchèque, qui espère doubler le Real Madrid dont les discussions avec Raiola sont compliquées.

Notre avis : Mino Raiola peut se frotter les mains. Il va pouvoir faire monter les enchères.

Juventus : Trippier pour remplacer Cancelo ?

La Juventus devrait avoir un nouveau latéral droit la saison prochaine. On le sait, Manchester City cherche à recruter Joao Cancelo. Et d'après The Times, le champion d'Angleterre pourrait faire une offre de 50M€. Ce qui permettrait au club turinois de passer à l'action pour débaucher Kieran Trippier en proposant 35M€ à Tottenham.

Notre avis : Trippier est certainement une demande de Sarri qui a pu l’observer de près en Premier League la saison écoulée.

Kieran Trippier (Tottenham) et Sergio Agüero (Manchester City) en Premier LeagueGetty Images

L’Italie s’intéresse à Thauvin

Florian Thauvin serait dans le viseur de trois clubs italiens. Selon Téléfoot, l'Inter Milan, la Roma et Naples auraient des vues sur le champion du monde de l'OM. Mais le joueur semble vouloir rester à Marseille la saison prochaine.

Notre avis : Un choix sage. Car Florian Thauvin pourrait-t-il se faire une place de titulaire dans l’un de ces clubs italiens ?

Lille attend une offre pour Thiago Mendes

Dans son édition du jour, L'Equipe évoque un intérêt manifeste du LOSC pour Benjamin André (Rennes). Le milieu viendrait remplacer Thiago Mendes annoncé comme l'une des priorités de l'OL pour son poste de sentinelle. Une offre pourrait arriver dans les prochains jours alors que le LOSC espère en tirer près de 25 millions d'euros.

Notre avis : Pas encore d’offre pour Thiago Mendes ? Lyon joue peut-être la montre pour tenter de faire baisser le prix.

Thiago Mendes, Lille 2018-2019 (Imago)Imago

Une opportunité pour Bale en Allemagne ?

Le Bayern Munich a besoin de recruter cet été sur les côtés en attaque après les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben. Et d'après The Sun, le champion d'Allemagne s'intéresserait au cas Gareth Bale, dont le Real aimerait se débarrasser. Le club de la Bavière serait favorable à un prêt d'un an. Son salaire de près de 400 000 € par semaine ne serait pas un problème.

Notre avis : Ce challenge motivera-t-il Bale ? Pas sûr puisqu’il a l’air décidé à rester à Madrid.

Gareth Bale ist laut seinem Berater glücklich bei Real MadridGetty Images

Liverpool refuse 170M€ pour Salah

Le Daily Mirror, tabloïd tapageur s'il en est, affirme ce dimanche que Liverpool aurait refusé des offres de 170 millions pour Mohamed Salah venues du Real Madrid et de la Juventus. Un départ de l'Egyptien n'est évidemment pas à l'ordre du jour chez les Reds.

Notre avis : Il ne serait pas étonnant d’entendre parler d’une prolongation de contrat de Salah dans les prochains jours.

Mohamed SalahGetty Images

Le Barça envisagerait 10 départs

Il pourrait y avoir un grand ménage au sein de l'effectif barcelonais cet été. Selon le Mundo Deportivo, pas moins de 10 départs pourraient être envisageables à condition que le club obtienne le prix espéré. Les joueurs concernés seraient Coutinho, Cillessen, Rakitic, Semedo, Malcom, Denis Suarez, Rafinha, Andre Gomes, Cucurella et Palencia.

Notre avis : Valider ces départs, oui. Au prix voulu par le Barça, certainement pas.

Maupay, direction l’Espagne ?

Auteur d'une très belle saison en Championship avec Brentford (25 buts en championnat), Neal Maupay pourrait changer d'air cet été. Il pourrait même prendre la direction de l'Espagne. Car, d'après L'Equipe, son agent serait actuellement là-bas pour négocier avec le FC Séville. Le transfert de l'ancien Stéphanois devrait se négocier à au moins 10M€.

Notre avis : Une belle affaire en perspective pour Saint-Etienne qui détient un intéressement de 25% sur la revente.