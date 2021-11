"Gavi ? Je le connais depuis 2 ans, je l'avais pris à Auxerre." Si une de vos connaissances en arrive à ce genre de propos dans une discussion, inutile de le prendre pour un fou. Vous avez certainement parmi vos amis un joueur de Football Manager. Au fur et à mesure des années, "FM" (pour les intimes) s'est forgé une réputation aussi solide dans la communauté jeu vidéo que dans le microcosme du ballon rond. Fort d'un réseau de scouts dans le monde entier, la simulation de gestion de club possède une base de données colossale sur ceux qui font vivre ce sport, notamment ceux amenés à faire vibrer les foules dans les prochaines années.

Dans le vaste monde du football de demain, pas un joueur ne passe sous les radars de Football Manager. Il y a les futurs grands, déjà bien inscrits dans le présent et internationaux comme Eduardo Camavinga, Ansu Fati, Jude Bellingham ou Jamal Musiala. Les cracks en devenir déjà pistés ou recrutés par les plus grands clubs tels Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Yusuf Demir (FC Barcelone) ou le Parisien Nuno Mendes. Et d'autres joueurs entre 16 et 20 ans attendent encore sagement dans l'ombre avant de se voir apposer le label "pépites" et briller aux yeux des fans du monde entier.

Ad

A la sortie de Football Manager 2021, un joueur est revenu sur de nombreuses lèvres et forums, comme le jeune joueur à ne surtout pas louper : Gavi. Le jeune milieu de terrain de la Masia voyait déjà un avenir brillant se tracer à en croire le jeu, et possédait une clause libératoire ridiculement petite en début de saison, avant qu'il ne signe son premier contrat professionnel. Quelques mois plus tard, le Barcelonnais devenait international espagnol à tout juste 17 ans et la nouvelle coqueluche du Camp Nou. Ou de l'Abbé-Deschamps pour certains recruteurs amateurs. Qui seront les nouveaux Gavi de ce FM 2022 ? Voici une liste non exhaustive des stars du football de demain.

Coupe du monde Face à la Suisse et à ses fantômes de 2018, l'Italie veut éviter le faux pas IL Y A 2 HEURES

Méthodologie : Cette simulation a été réalisée sur une édition fournie par Sports Interactive. Nous avons simulé 35 championnats et les plus grandes compétitions internationales jusqu'au 31/07/2030, soit une base de données de plus de 110 000 joueurs. Après cinq simulations, nous avons retenu les joueurs atteignant le plus fréquemment un haut potentiel, et mis en avant leur potentiel maximum. Les notes par catégorie sont sur 20.

Gardien

André Gomes (Benfica, portugais, 17 ans)

Passé par toutes les sélections jeunes portugaises et récemment convoqué chez les U19, le gardien est un produit du centre de formation lisboète, qu'il fréquente depuis ses 10 ans. Déjà surclassé avec l'équipe de Youth League de Benfica, Gomes se montre déjà intéressant par sa lecture du jeu. Il ne deviendra peut-être pas le gardien d'une génération, mais nos différentes simulations se sont toutes soldées a minima sur un portier qui compte en Europe à l'âge de 25 ans.

Mais aussi : Ivan Martinez (Osasuna, espagnol, 19 ans), Samuel Brolin (AIK, suèdois, 20 ans), Daniel Peretz (Maccabi Tel-Aviv, israélien, 20 ans)

Défenseurs centraux

Illya Zabarnyi (Dynamo Kiev, ukrainien, 18 ans)

Si vous êtes un habitué du football de l'Europe de l'Est, vous avez forcément déjà entendu parler du jeune défenseur ukrainien. International précoce – et titulaire lors du dernier Euro -, propulsé titulaire au Dynamo Kiev la saison dernière, Zabarnyi est voué à rapidement monter en grade. Rapidité, physique déjà solide, fondamentaux collectifs et maturité bluffante, on voit mal ce qui pourrait freiner sa progression. Elle pourrait faire de lui l'un de tous meilleurs joueurs du monde à son poste.

https://revision.lukasz.cc/view/aHGtpns3VEjZWTNMpAcrrAgyE7hqnG6B

Renan (Palmeiras, brésilien, 19 ans)

Il n'y a pas de secret si des compilations de ses plus beaux tacles traînent déjà sur Internet. Renan fait le spectacle à la sauce brésilienne, mais à sa manière. Le joueur de Palmeiras ne recule devant rien et ne se pose aucune question s'il faut se jeter. Attention donc à l'indiscipline. Mais le champion du monde U-17 2019 compense amplement par son agilité malgré ses longues jambes, ses qualités au duel et une belle capacité à se projeter vers l'avant à la récupération.

https://revision.lukasz.cc/view/Ud60FwrDtehss20DN2wWkeFKP4J4PzgA

Mais aussi : Gonçalo Inacio (Sporting, portugais, 19 ans), Alejandro Frances (Saragosse, espagnol, 18 ans)

Coupe du monde Etoile montante, futsal, effectif méconnu... cinq choses à savoir sur le Kazakhstan IL Y A 2 HEURES