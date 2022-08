Un nom, cela s'entretient. Les Lyonnaises profitent de leur préparation estivale pour promouvoir la marque OL aux États-Unis lors de l'International Champions Cup, sorte de coupe du monde des clubs officieuse à laquelle participe également leur franchise américaine, OL Reign, à partir de mercredi à Portland.

Avec la superstar de la sélection américaine et d'OL Reign Megan Rapinoe aux côtés des championnes d'Europe en titre Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Ada Hegerberg et Amandine Henry, l'OL est parvenu à rassembler cinq des plus beaux palmarès du football féminin en quelques images partagées sur les réseaux sociaux.