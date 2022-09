Aujourd’hui, il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière professionnelle et de remercier tous ceux qui ont permis que ce rêve dure 19 ans. J'ai toujours privilégié l’équipe avant mon cas personnel et j’espère avoir été un bon coéquipier. Je ne retiendrai que le meilleur de chacun", a-t-il écrit, en remerciant sa famille et tous ceux qui ont croisé sa route sur les terrains. Jimmy Briand dit stop. Ce mardi soir, le joueur de 37 ans a annoncé la fin de sa carrière professionnelle sur son compte Instagram. "", a-t-il écrit, en remerciant sa famille et tous ceux qui ont croisé sa route sur les terrains.

Le natif de Vitry-sur-Seine a porté les couleurs de Rennes, Lyon, Hanovre, Guingamp et Bordeaux, qu'il avait quitté libre l'été dernier. Mais surtout, l'attaquant, victime d'une grave blessure à un genou à l'hiver 2009, a été sélectionné à cinq reprises en équipe de France entre octobre 2008 et août 2012. Convoqué pour la première de Didier Deschamps face à l'Uruguay (0-0) au Havre, Jimmy Briand n'a plus jamais été rappelé en Bleu. Dans son message, il précise qu'il va se reconvertir en tant qu'entraîneur des attaquants et consultant sur Amazon Prime.

