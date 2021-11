Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d’Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l’encontre de joueuses du Club", peut-on y lire. Milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Aminata Diallo a été interpellée mercredi matin à son domicile dans les Yvelines par la PJ de Versailles. Le club de la capitale a confirmé l'information de L'Equipe dans un communiqué officiel. "", peut-on y lire.

Selon les informations du quotidien, Diallo a ainsi été placée en garde à vue dans le cadre de l'agression qui concerne sa coéquipière Kheira Hamraoui, survenue dans la soirée du 4 novembre dernier. Après un dîner avec l'ensemble de son équipe et de son staff, l'ancienne joueuse du FC Barcelone est alors rentrée chez elle, accompagnée par deux de ses coéquipières. "Vers 22h30, arrivée près de chez elle, alors qu'elle se trouvait toujours en voiture, conduite par Aminata Diallo, elle a vu surgir deux inconnus, le visage masqué par des cagoules", raconte un proche de la victime à L'Equipe.

Rivalité interne ?

rivalité interne au sein du PSG est notamment explorée", selon un observateur cité par Cette agression n'a rien de crapuleux puisque rien n'a été dérobé aux deux jeunes femmes qui se trouvaient dans cette voiture au moment des faits", ajoute-t-il. Kheira Hamraoui a alors reçu des coups de barre de fer dans les jambes par l'un des deux agresseurs. Une agression qui aurait duré quelques minutes, obligeant la milieu défensive aux 36 sélections à être conduite à l'hôpital de Poissy. Absente face au Real Madrid mardi soir, Kheira Hamraoui, remplacé par Aminata Diallo, a toutefois assisté à la large victoire (4-0) de son équipe. La piste d'une "", selon un observateur cité par le quotidien , les deux joueuses étant en concurrence au même poste. "", ajoute-t-il.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner", a assuré le PSG dans son communiqué.

