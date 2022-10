On devait réagir, s'est toutefois félicité Xavi. Ce n'était pas facile après un Clasico perdu à Madrid. Il y avait de nombreuses attentes, on attendait beaucoup de nous. L'équipe a bien répondu, avec du caractère, de l'intensité, du réalisme face aux cages et une très bonne défense. On a marqué trois buts à l'équipe qui avait encaissé le moins de buts cette saison en Liga." Le Clasico a laissé des traces. Forcément . Une défaite 3 à 1 face au Real Madrid ne s'oublie pas en quelques jours. Et ce n'est pas une victoire tranquille contre Villarreal (3-0) qui va tout effacer. "s'est toutefois félicité Xavi.."

L'entraîneur du Barça sait cependant bien que ce succès ne représente qu'une étape dans le long processus de rédemption qui attend son équipe depuis dimanche dernier. Et s'il avait une once de doute à ce sujet, il a pu s'en assurer en écoutant l'accueil offert à Gerard Piqué et Sergio Busquets ce jeudi soir par le Camp Nou. Les deux anciens piliers de l'équipe blaugrana ont été plus ou moins sifflés quand ils sont rentrés sur la pelouse à la place de Frenkie De Jong (70e) et de Jules Koundé (78e). Les raisons sont évidemment différentes.

Piqué ? "Un capitaine exemplaire"

Busquets reste fondamental", Son contrat touche à sa fin, c'est une réalité et nous verrons ce qui se passera pendant la saison, comment il se sent et comment il se comporte." Mais le match de Frenkie De Jong à sa place au cœur du jeu face au Sous-Marin Jaune n'a fait que conforter les socios dans leur désir de voir du changement devant la défense. Busquets est dans le viseur des socios catalans pour ses performances déclinantes à l'image de sa copie lors du Clascio où il a affiché sa lenteur et a été impliqué sur le premier but madrilène. Devant l'orage, Xavi avait déjà dû le soutenir avant cette rencontre. "", avait glissé le coach barcelonais mercredi tout en évoquant la possibilité de le voir partir en juin à la fin de son contrat. ." Mais le match de Frenkie De Jong à sa place au cœur du jeu face au Sous-Marin Jaune n'a fait que conforter les socios dans leur désir de voir du changement devant la défense.

Jeudi, Xavi a cependant surtout dû prendre la défense de son autre capitaine : Gérard Piqué. Alors que les sifflets peuvent notamment être liés à la sortie de Joan Laporta lors de l'assemblée sur les difficultés provoquées par le refus de certains salaires élevés de baisser leurs émoluments, le coach catalan a mis les points sur les i sur l'attitude générale de son ancien coéquipier dont l'échauffement jeudi soir a fait jaser sur les réseaux sociaux. "La seule chose que je peux dire, c'est qu'il joue ou qu'il ne joue pas, c'est un exemple dans le vestiaire. C'est un capitaine exemplaire et il faut que les gens le sachent. Je ne sais pas pourquoi ils le sifflent, mais je m'en fiche. Je me soucie du comportement dans vestiaire et il s'entraîne comme le meilleur et cela bonifie l'équipe".

Dans la tempête, Xavi ne lâche donc pas ses capitaines. Et il espère que ses supporters suivront le mouvement en tirant dans le même sens pour aider les Blaugrana à retrouver leur lustre d'antan. "J'ai demandé à ce que l'on soit unis. Il est temps qu'on le soit tous", s'est agacé encore Xavi jeudi avant de prévenir sur Movistar : "Dimanche, il y aura encore des changements. Tout le monde doit être concentré, peu importe qui joue".

