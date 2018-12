Le PSG accèlère sur le dossier Aaron Ramsey

Aaron Ramsey sera-t-il le futur milieu de terrain que le Paris Saint-Germain attend depuis si longtemps ? En quête d'un milieu de terrain, le PSG aurait fait fait son choix et jeté son dévolu sur le Gallois de 28 ans selon L'Equipe. En effet, d'après le quotidien, le club francilien serait disposé à lui offrir un contrat de 18 mois.

Alors que le marché hivernal ouvrira dans cinq jours, le PSG accélère dans le dossier Aaron Ramsey. Si la direction du club considère d'autres profils (Abdoulaye Doucouré, Julian Weigl, Idrissa Gueye, Cesc Fabregas), celui du joueur d'Arsenal serait prioritaire pour pallier le non-remplacement de Thiago Motta au sein de l'entrejeu parisien. Le milieu de 28 ans est en fin de contrat le 30 juin prochain et ne semble pas parti pour prolonger son bail chez les Gunners puisque son entraîneur, Unai Emery, lui préfère Lucas Torreira et Mattéo Guendouzi.

Antero Henrique a pris contact avec Arsenal et l'entourage du joueur

Selon L’Equipe, le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, aurait pris contact avec l’entourage du joueur ainsi qu’avec ses homologues d’Arsenal afin d’évaluer la faisabilité du dossier. "A six mois du terme de l’engagement londonien de Ramsey, le PSG n’aurait pas une grosse indemnité de transfert à régler. Elle est estimée entre 10 et 20 millions d’euros", précise le quotidien.

"C’est nécessaire et important pour nous d’avoir un numéro 6 pour notre équipe. C’était le cas l’été dernier, et maintenant en hiver c’est pareil", confiait Thomas Tuchel, pour qui la situation devient urgente, en conférence de presse le 21 décembre dernier. "C’est très facile ! Un autre Verratti et un autre Marquinhos, je serai heureux. Cela fait deux personnes. Il faut des garçons tops, avec une personnalité et une qualité top. Ce sont des (profils) difficiles à trouver", avait-il ajouté sur les profils recherchés. Aaron Ramsey y correspondrait parfaitement, reste que des clubs italiens (Juventus, Inter, AC Milan) et le Bayern Munich sont également sur les rangs.