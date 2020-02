C'est une information du journal l'Equipe : le rapport complet sur l'accident d'avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala le 21 janvier 2019 sera révélé dans un mois jour pour jour. Ces révélations auront lieu après plusieurs mois d'enquête de l'AAIB (le bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens). Plus d'un an après les faits la bataille judiciaire fait toujours rage entre le FC Nantes et Cardiff pour le transfert de l'ancien joueur de Niort, Bordeaux ou Caen.