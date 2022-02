Le pressing, le contre-pressing, l’intensité… autant de principes que Jürgen Klopp applique avec succès à Liverpool. Si bien qu’il a créé une équipe dans laquelle chaque joueur est concerné de la première à la dernière minute quand il est question de récupérer le ballon. Et ce n’est pas tout. Si tout le monde est au charbon pour défendre, quand il s’agit d’attaquer, chaque Reds est à la tâche.

En Premier League, premiers partout sauf au classement

S’il fallait choisir une seule statistique pour l’illustrer, ce serait celle-ci : les trois premières places des classements des buteurs et des passeurs de Premier League sont trustées par les joueurs de Klopp. Salah, Jota, Firmino chez les finisseurs, Alexander-Arnold, Salah et Robertson chez les distributeurs.

Quand bien même les Reds peuvent compter sur Salah et Mané pour y aller de leurs buts, d’autres joueurs, pas forcément attendus aux avant-postes, pointent le bout de leur nez. Mercredi, Liverpool en a passé six à Leeds pour le plus grand bonheur d’Anfield. Et la charnière centrale a tenu à participer à la fête. Joel Matip s’est lancé dans une percée suivie d’un une-deux avec Salah pour conclure du droit devant Ilan Meslier. Van Dijk, lui, déjà trois buts en championnat, a tranquillement ajouté sa pierre à l’édifice dans les arrêts de jeu d’un coup de casque sur corner.

Le Néerlandais, peu surpris, a d’ailleurs commenté le but de son compère de la défense après le match : “Il a cette qualité (de percussion), c'est une de ses grandes forces et c'est utile parce qu'il fait sortir les autres joueurs de leurs positions. Et aujourd'hui, l'espace était là pour faire cette course et finir”. Tout le monde défend, tout le monde attaque.

Tous les attaquants concernés

Le plus fou ? Ceux qui n’ont pas une place de choix dans le onze titulaire ne sont pas en reste. Les Reds ont un banc fourni, de qualité, qui n’a pas à rougir de ses performances, loin de là.

Sur le plan statistique, tous les attaquants, titulaires comme remplaçants, sont concernés par la récupération du ballon. Sur leurs temps de jeu respectifs, Luis Diaz et Firmino déclenchent même en moyenne plus de pressings que Salah et Mané (19 et 20 pressings sur 90 minutes pour les premiers, 13 pour les seconds). Sans parler de Minamino qui en déclenche en moyenne 36 par 90 minutes jouées.

Takumi Minamino (Liverpool) célèbre avec Roberto Firmino Crédit: Getty Images

Quand il s’agit de marquer, personne n’est en reste non plus. Les responsabilités sont toujours prises, peu importe l’attaque alignée par Klopp. Évidemment, un joueur comme Minamino score moins que les titulaires. Mais rapporté au temps de jeu, on voit que chaque joueur offensif trouve sa place et son importance. Le Japonais est à 1,8 but inscrit par 90 minutes jouées ! Diaz et Firmino sont à 0,77 et 0,48. De ce côté-là, rien à envier au serial buteur Salah, qui pointe à 0,82.

Salah et Mané étaient à la CAN, et alors ?

Avant la CAN, pour Jürgen Klopp, c’est toujours le même rituel. Il explique aux journalistes comment il se débrouillera sans ses deux meilleurs attaquants. Cette année la réponse était évasive : Nous avons d’autres options dont je suis satisfait. [...] Nous avons toujours un plan pour gagner un match. Jouerons-nous le même football ? Probablement pas, mais peu importe. Nous jouons comme nous le pouvons.” Force est de constater que ce qu’ils peuvent, c’est quand même pas mal.

Fabinho scored his sixth goal of the season against Burnley last weekend Crédit: Getty Images

Le duo magique sénégalo-egyptien a été absent un long mois entre janvier et février. Sept matches au total toutes compétitions confondues, lors desquels les hommes de Klopp ont inscrit 17 buts. Soit presque 2,5 par match. Sur cette période, plusieurs milieux n’ont pas hésité à prendre leurs responsabilités, comme Fabinho qui en a planté quatre.

C’est plus que correct et assez pour mettre la pression à City en tête de Premier League, se hisser en 8e de la FA Cup et décrocher un ticket pour tenter de garnir l’armoire à trophées en finale de l’EFL Cup contre Chelsea ce dimanche (17h30). Les Blues de Tuchel, un peu moins tranchants qu’à l’accoutumée depuis quelques semaines, sont prévenus.

