C’est le principe d’un coup de poker. Son auteur peut passer pour un génie. Il peut, aussi, passer pour tout l’inverse. Thomas Tuchel avait eu le beau rôle en août dernier, lorsqu’il avait remplacé Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga, pour la séance de tirs au but de la Super Coupe d’Europe, remportée par Chelsea face à Villarreal. Ce dimanche, le technicien allemand et le portier espagnol ont tenté de rejouer la scène. Mais le scénario a été tout autre.

Les Blues ont cédé face à Liverpool, en finale de la League Cup, au bout d’une séance de tirs au but mémorable. 11-10. Personne n’a flanché. Sauf Kepa, qui a frappé au-dessus. "J'ai de la peine pourlui (Kepa), mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment. J’ai pris la décision (de le faire entrer) parce qu'il s'entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exercice", a justifié Tuchel.

La détresse de Kepa Crédit: Getty Images

"C’est la vie d’un coach de football"

L’ancien entraîneur du PSG a pris toute la responsabilité de son choix, dans des propos rapportés par Sky Sports : "Ce n’est pas la faute de Kepa mais la mienne, en tant que personne qui a pris la décision. Parfois cela fonctionne, parfois cela ne fonctionne pas. C’est la vie d’un coach de football." Sortir l’un des meilleurs gardiens du monde, qui plus est en réussite, pour une doublure d’un standing inférieur. Le pari était osé. De son côté, Jürgen Klopp a vécu la situation opposée. Son habituel suppléant était sur le terrain… et il a choisi de l’y laisser.

"Je l’ai toujours dit. Alisson est le meilleur gardien de but au monde selon moi, mais (Caoimhin) Kelleher est le meilleur deuxième gardien au monde, a salué le manager des Reds. Surtout pour le jeu qu'on joue. Le match qu'il a fait ce soir (dimanche) était excellent, il a fait au moins deux arrêts incroyables. Il a prouvé que ma décision de l'aligner était la bonne." Klopp a par ailleurs estimé : "C'était la séance de tirs au but la plus spectaculaire que j'aie jamais vue, c'est incroyable de gagner comme ça."

Kepa remplace Mendy pour la séance de tirs au but Crédit: Getty Images

"Cela a été un match génial pendant 120 minutes"

Mais la séance de tirs au but n’a pas été le seul moment intense de la partie. Wembley n’a pas été le théâtre d’un terne 0-0, loin s’en faut. "Cela a été un match génial pendant 120 minutes, s’est enthousiasmé Tuchel. Il aurait pu basculer des deux côtés. Il faut un peu de chance, pour l'emporter, mais on ne peut avoir aucun regret. Il y a eu énormément de bonnes choses et on ne doit pas perdre le sommeil pour ça."

"Cela a été un match de football distrayant avec une énorme intensité et j'étais très heureux de faire partie de ce match", a conclu l’entraîneur des battus. Son compatriote et adversaire du soir a quant à lui souligné tout ce qui a mené à cet épilogue sensationnel : "J'ai dû faire des choix difficiles pour la feuille de match. Tous les joueurs qui ont joué dans ce parcours ont été importants (...) Mais ça a été un parcours collectif".

Jürgen Klopp peut exulter Crédit: Getty Images

