Le coup de poker n'a pas payé. Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue en venant à bout de Chelsea au terme d'un intense combat et de la séance de tirs au but, dimanche (0-0, 11-10 tab). Alors qu'Edouard Mendy avait brillé durant une rencontre sans but malgré une multitude d'occasions des deux côtés, Kepa est entré en jeu pour la séance fatidique. Onzième tireur des Blues, le gardien espagnol, incapable de stopper les tirs des Reds, a tiré au-dessus de la cage de Kelleher et les joueurs de Liverpool ont remporté un premier trophée cette saison.

Alors que les Reds avaient dû faire face au forfait de denière seconde de Thiago Alcantatara, blessé à l'échauffement et remplacé par Naby Keita dans le onze de départ, Kelleher était bien titulaire à la place d'Alisson. Le portier irlandais a vite dû réaliser une énorme parade face à Christian Pulisic, pourtant seul aux six mètres (6e). La tendance de cette finale était donnée car si les deux équipes se sont superbement battues en dominant tour à tour, il faudra retenir la performance des gardiens.

La stratégie "Kepa" n'a pas fonctionné

Mendy a réalisé une fantastique double parade en repoussant une frappe axiale de Keita puis en parvenant à dévier la reprise à bout portant de Mané dans la foulée (30e). Chelsea a répondu et Kelleher a encore tenu tête à Pulisic (39e) avant qu'Azpilicueta ne tire de peu au-dessus de sa cage (41e). Mount, lui, doit encore se demander comment il a fait pour tirer à droite du cadre sur sa reprise face au dernier rempart de Liverpool (45e). L'Anglais, malheureux, a aussi tiré sur le poteau en début de seconde période (49e).

Dans ce match sans aucun temps mort, le discret Salah a également raté le coche en ajustant mal son piqué face à Mendy qui venait de rater une relance au pied (64e). Monté sur un coup franc, Matip a cru marquer mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu de son compère Van Dijk (67e). L'actif Luis Diaz, lui, s'est heurté à l'impeccable Mendy (75e). Le gardien sénégalais a aussi sauvé les siens face à l'entrant Diogo Jota (86e) et repoussé une tête puissante de Van Dijk (90e+1). Kelleher, de son côté, a résisté à Lukaku, également entré en jeu (90e+5) et les deux équipes sont allées en prolongation.

L'attaquant belge a connu une fausse joie pour un hors-jeu très léger après être parti sur la droite (98e). Havertz a subi la même mésaventure ensuite mais l'Allemand, lui, était clairement hors-jeu (110e). Leur coach Thomas Tuchel qui n'en croyait pas ses yeux sur la touche a donc décider de lancer Kepa comme il l'avait fait avec réussite lors de la dernière Supercoupe d'Europe (119e).

Cela n'a pas fonctionné car les onze tireurs de Liverpool ont marqué même si l'Espagnol a plusieurs fois touché le ballon du bout des gants. Il s'est finalement bien loupé en envoyant son tir au but dans le kop de supporters adverses ravi. Liverpool décroche une neuvième League Cup, la première depuis 2012. De quoi gonfler à bloc le moral des hommes de Jürgen Klopp qui restent en course en championnat et en Ligue des champions.

