Arsenal - Brighton : 1-3

Grosse sensation du côté de l'Emirates Stadium pour le leader du championnat d'Angleterre. Arsenal, qui avait concédé deux revers depuis le coup d'envoi de la saison (ndlr : face à Manchester United début septembre en Premier League et sur la pelouse du PSV Eindhoven en C3 fin octobre), a été surpris par Brighton (1-3) mercredi soir. Hormis la présence de William Saliba en défense centrale, Mikel Arteta avait fait tourner pour cette rencontre. Après l'ouverture du score d'Eddie Nketiah (20e), les Gunners ont pris l'eau. Danny Welbeck, ex-joueur d'Arsenal (2014-2019), a égalisé sur penalty sept minutes plus tard. Puis Kaoru Mitoma (58e) et Tariq Lamptey (71e) ont offert un succès de prestige à l'actuel sixième de Premier League.

Manchester City - Chelsea : 2-0

Les Cityzens réussissent leur entrée en lice. Manchester City poursuit son parcours en League Cup après avoir dominé Chelsea, mercredi, au 3e tour (2-0). Ce choc s'est longtemps révélé serré mais les hommes de Pep Guardiola ont su débloquer la situation en début de seconde période sur un coup franc de Riyad Mahrez (53e) puis faire le break rapidement par Julian Alvarez (58e). Les Blues de Graham Potter, eux, ont manqué de réalisme et quittent déjà la compétition.

Si les deux entraîneurs se sont passés d'une partie de leurs troupes, les Cityzens ont mis le pied sur le ballon face à des visiteurs venus pour tenir bon mais aussi placer quelques contres. Christian Pulisic (13e et 23e) et l'intéressant Lewis Hall (44e) ont buté sur l'excellent portier mancunien Stefan Ortega. Edouard Mendy s'est également illustré face à Jack Grealish (41e, 51e, 52e) avant de s'incliner devant le coup franc parfait de Mahrez (1-0, 53e). Il a ensuite détourné une frappe de l'Algérien mais Alvarez a suivi pour le tromper de près (2-0, 58e). Ortega, lui, est resté impérial jusqu'au bout (63e et 73e). Finaliste la saison dernière, Chelsea fait une croix sur un potentiel trophée et n'est pas au mieux avec un troisième revers de rang sur la scène nationale.

Liverpool - Derby County : 0-0 (3-2 t.a.b.)

Liverpool peut dire un grand merci à son gardien Caoimhin Kelleher. Car pour son entrée en lice en League Cup, le tenant du titre aurait très bien pu prendre la porte. Dans leur stade d’Anfield, avec un onze de départ rajeuni comprenant six joueurs de vingt ans ou moins, les Reds ont eu toutes les peines du monde pour se défaire de Derby County, modeste club de League One (3e division). Peu inspirés en première période, ils sont ensuite tombés sur un excellent Joe Wildsmith, auteur de cinq arrêts. Obligeant les deux formations à se départager lors de la séance des tirs au but. C’est là que Kelleher a été phénoménal, avec trois parades déterminantes (0-0, 3 tab à 2). Les hommes de Jurgen Klopp verront bien les huitièmes de finale.

