Hakimi toujours plus proche de Paris

Achraf Hakimi au PSG, ce n'est plus qu'une question d'heure selon L'Equipe et Le Parisien ce dimanche. Il ne reste plus que quelques détails à régler entre le club parisien et l'Inter Milan au sujet du latéral marocain. La Gazzetta dello Sport faisait état ce samedi d’une offre du club parisien s’établissant à 65 millions d’euros hors bonus, mais les deux médias affirment que son transfert devrait coûter moins cher, environ 60 millions d'euros. Selon des sources italiennes citées par le quotidien sportif, la visite médicale pourrait intervenir dans les premiers jours de la semaine à venir.

Notre avis : Paris sécurise enfin son couloir droit.

Martial et Van de Beek vers un départ

Une nouvelle source britannique confirme les dernières rumeurs de départ d'Anthony artial et Donny Van de Beek. Le Daily Mail affirme dimanche que les deux joueurs, au vu de leur valeur marchande intéressante, disposent d'un bon de sortie cet été.

Notre avis : L'arrivée de Sancho pousse forcément Martial vers le départ.

Messi va bientôt prolonger

Selon Fabrizio Romano, Lionel Messi va bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Ces derniers jours, les médias catalans étaient également confiants, et penchaient sur une prolongation de "La Pulga" jusqu'en 2023. Le FC Barcelone pourrait officialiser cette nouvelle la semaine prochaine.

Notre avis : Les dirigeants du Barça vont bientôt pouvoir respirer et se tourner vers la prochaine saison.

MU sur Camavinga, Paris toujours en pole

Après le Daily Mail, c'est RMC Sport qui annonce que Manchester United serait très intéressé par Eduardo Camavinga. Les dirigeants des Red Devils devraient même rencontrer l'entourage du joueur la semaine prochaine. Le milieu de terrain préfère, lui, s'engager avec le Paris Saint-Germain.

Notre avis : Paris semble toujours tenir la corde dans ce dossier.

Le souhait de Koundé vis-à-vis du Real Madrid se confirme

Dimanche, AS a confirmé les informations révélées la veille par la presse espagnole : Jules Koundé veut rejoindre le Real Madrid. Le défenseur français viendrait renforcer un secteur endommagé par le départ de Sergio Ramos et potentiellement celui de Raphaël Varane.

Notre avis : Le Real Madrid ferait une belle affaire.

Liverpool sur Coman

Sport1 a confirmé dimanche les informations de la Gazzetta dello Sport : Liverpool est bien intéressé par Kingsley Coman. L'ailier cherche à quitter le Bayern Munich cet été. Pour autant, un départ est loin d'être acté. Le club bavarois ne veut pas lâcher son joueur.

Notre avis : Coman devrait prendre une décision après l'Euro.

Vers un échange Bakker-Arthur ?

Le Corriere dello Sport a évoqué un surprenant échange dimanche. La Juventus et le PSG seraient en train de discuter au sujet d'un échange entre Mitchell Bakker et Arthur. Les deux joueurs sont en instance de départ. Le club parisien serait à l'initiative de ces discussions, qui devraient évoluer dans les prochains jours...

Notre avis : L'échange parait peu probable en l'état, tant les deux joueurs n'ont pas la même valeur marchande...

Rennes, ça bloque pour Badé

Pisté par le Stade Rennais, Loic Badé est bloqué par le RC Lens, selon les informations de RMC Sport. Le club nordiste ne veut pas se séparer de son joueur malgré l'offre de 15 millions d'euros. RMC Sport précise que Rennes a donc changé de piste et serait intéressé à Dedryck Boyata.

Notre avis : Rennes pourrait bien relancer le RC Lens pour Badé.

Dembélé ne voudrait pas prolonger au Barça

Selon les informations du Daily Mail, Ousmane Dembélé aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Ainsi, l'ailier français, qui a du écouter son Euro après une nouvelle blessure, serait libre de tout contrat au mois de juin prochain. Récemment, la presse catalane annonçait un accord proche entre le joueur et le Barça.

Notre avis : Le Barça devrait donc chercher à se séparer de son ailier dès cet été.

Tottenham s'intéresse à Aouar

Selon les informations du Mirror, Tottenham serait intéressé par Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est sur les tablettes d'Arsenal depuis plusieurs mois. Mais l'éternel rival du club londonien serait prêt à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier... Affaire à suivre.

Notre avis : Arsenal semble avoir un temps d'avance dans ce dossier.

