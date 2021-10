Quel geste. L'avant-centre français André-Pierre Gignac, ancien joueur de l'OM et qui évolue dans le championnat mexicain depuis 2015, a marqué le but du match nul (1-1) pour son club des Tigres samedi soir en déplacement chez Cruz Azul (Mexico). Après treize journées, les Tigres comptent 19 points et pointent à la 5e place.

Gignac, qui a participé cet été en tant que capitaine de l'équipe de France aux JO de Tokyo, échouant à ce qualifier en quart de finale du tournoi olympique face au Japon, a ainsi marqué son premier but de la saison, à la 17e minute, d'un coup franc puissant, barre rentrante.

Il a marqué l'histoire de son club

Arrivé à Monterrey chez les Tigres en juin 2015, André-Pierre Gignac, 35 ans, a su rapidement s'intégrer dans le club mexicain au point d'y acquérir un statut d'idole auprès des supporters. Si certains s'interrogeaient sur la décision du joueur français de partir au Mexique et de s'éloigner ainsi des Bleus avec lesquels il avait disputé la finale de l'Euro 2016 à domicile, "APG" a rapidement fait son trou chez les Tigres.

Avant lui, l'équipe n'avait remporté, en 55 ans, que trois titres de champion et trois coupes nationales. En seulement cinq saisons, le Français lui a permis de remporter quatre titres de champion national, trois supercoupes mexicaines et plus récemment la Ligue des champions de la Concacaf après trois finales perdues.

