Les Tigres de Monterrey montent sur le podium (ndlr : troisième) pour la première fois de la saison. Le club du nord du Mexique peut encore remercier André-Pierre Gignac. Face à Pachuca (3-0) mercredi, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a inscrit le troisième but et délivré une passe décisive, permettant ainsi à son équipe de poursuivre sa série d'invincibilité (2 succès et trois matches nuls).

Auteur de quatre réalisations avec l'équipe de France, lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, l'ex-Lorientais a atteint la barre des 150 buts en club depuis son arrivée au Mexique en 2015. André-Pierre Gignac, qui avait emmené son équipe en finale de la Coupe du monde des clubs (ndlr : perdue face au Bayern Munich) la saison dernière, a en effet signé un bijou sur coup-franc face à Cruz Azul l le week-end dernier.

