Le racisme a encore frappé dans un stade de football. Cette fois la victime se nomme Moussa Marega, le joueur du FC Porto. A la 71e minute du match face au Vitoria Guimarães, son ancien club, remporté par Porto (1-2), le Franco-Malien a quitté le terrain, excedé par les cris racistes venus des tribunes.

Ses coéquipiers et son entraîneur, Sergio Conceiçao, ont essayé de le faire rester sur le terrain mais sa décision était prise. L'international malien (18 sélections, 2 buts) a demandé son changement et quitté la pelouse sous les sifflets du public de Guimaraes. Plus tôt dans la partie, à la 60e minute, Marega avait marqué le but du 2-1, synonyme de victoire pour le FC Porto. Marega l'a célébré avec un des sièges noirs du stade qui lui avait été lancé depuis les gradins, ce qui lui a valu un carton jaune. Avant d'être victime de la bêtise humaine. Il a été remplacé par Wilson Manafá.

"Nous sommes une famille indépendamment de la nationalité, de la couleur de la peau, de la couleur des cheveux. Nous sommes humains, nous méritons le respect. Ce qui s’est passé ici est malheureux, a réagi Conceiçao après la rencontre. Nous sommes totalement outrés par ce qui s’est passé. Je connais la passion qui existe ici et je pense que la plupart des fans ne se reconnaissent pas dans l’attitude de certaines personnes qui ont insulté Moussa toute la soirée."