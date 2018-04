Prolongation, clause, Antoine Griezmann, remontada : les vérités de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti ne traverse pas la meilleure période de sa saison. Décevant avec les Bleus durant la trêve internationale, le défenseur central français n'a guère été plus rassurant ce week-end lors du nul miraculeux de son Barça à Séville (2-2). Un lien avec les rumeurs concernant son avenir ?

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, l'ancien Lyonnais a évoqué le sujet de sa prolongation de contrat. Depuis plusieurs semaines, la presse catalane assure que le Barça et le joueur ne trouvent pas d'accord pour prolonger son bail qui expire en 2021. La raison ? Umtiti réclamerait un salaire annuel de neuf millions d'euros selon le quotidien barcelonais Sport. Un montant jugé trop élevé par le Barça, mais que serait prêt à lui offrir Manchester United.

" Ma prolongation ? Rien n'a commencé "

"C'est un sujet que je ne veux pas trop aborder" a d'abord esquivé Umtiti au micro du CFC, avant d'ajouter : "Pour ma part, rien n'a commencé. Peut-être qu'il y a un intérêt de leur part (pour une prolongation), mais rien n'a commencé". S'il n'y a donc pas le feu au lac à l'écouter, Umtiti n'a en revanche pas démenti la rumeur d'un intérêt de Manchester United.

"La vérité c'est qu'il y a des intérêts de plusieurs clubs", a même concédé le défenseur tricolore, avant de temporiser : "Mais j'ai tellement d'objectifs à atteindre avec Barcelone que pour le moment la question ne se pose pas. Dans ce monde là, ça va très vite, mais ce que je peux dire c'est que je suis très heureux."

Si la question de son départ ne se pose pas "pour le moment", Samuel Umtiti sait très bien qu'elle reviendra vite sur la table cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là avec le Barça. Surtout avec une clause libératoire de "seulement" 60 millions d'euros : "Ma clause, ce n'est pas grand chose, tout le monde en est conscient, a-t-il admis. C'est quelque chose qui me concerne mais qui ne m'intéresse pas. Moi c'est le terrain, prendre du plaisir. Le reste viendra."

Umtiti joue les agents avec Griezmann

En parlant du reste, la presse catalane spécule aussi grandement sur une arrivée estivale d'Antoine Griezmann au Barça. Une arrivée qui ne serait pas pour déplaire à "Big Sam". "Je me suis mis en mode agent sportif avec lui, a plaisanté l'ancien Lyonnais. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. J'ai pu en parler avec lui, juste pour savoir ce qu'il pense de mon club, et je pense que c'est comme tout le monde : tout le monde en pense du bien. (...) Des joueurs de ce niveau-là, ça fait rêver, mais si il vient on va être amené à jouer avec six attaquants (rires)".

Enfin, Samuel Umtiti a aussi été interrogé sur la désormais célèbre remontada de l'an dernier face au PSG, "le meilleur moment" de sa carrière. "Ça signifie que tout est possible dans la vie et dans le foot." Un exploit dont il a pu mesurer l'impact en revenant en France. "Après, quand je suis allé à Paris, on aurait dit que j’avais tué quelqu’un ! Même pour aller au restaurant, c’est limite si on ne me disait pas qu’il n’y avait plus de places alors que le restaurant était vide", a-t-il conclu, dans un sourire.