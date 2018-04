Samuel Umtiti : "Ma célébration, c'était pour dire que j'aime ce club"

On joue la 55e minute de jeu au Camp Nou mercredi soir. Le Barça mène déjà 1-0 après un but contre son camp de Daniele De Rossi. Ivan Rakitic combine alors avec Leo Messi avant de centrer fort devant le but romain. Samuel Umtiti se jette, au duel avec Kostas Manolas, puis voit le ballon entrer dans les filets d'Alisson Becker. Le score est de 2-0.

L'ancien Lyonnais croit avoir marqué (le but sera finalement accordé au Grec) et part fêter ça en direction de la ligne de touche, tirant sur l'écusson de son maillot avant de saluer le Camp Nou, tel un artiste remerciant son public. Un geste loin d'être anodin à l'heure où les négociations concernant sa prolongation de contrat alimentent les discussions depuis plusieurs semaines.

Pour résumer, Samuel Umtiti, dont le contrat court jusqu'en 2021, voudrait un salaire plus élevé que celui qu'il touche depuis son arrivée en 2016. Le Barça, lui, jugerait pour le moment ses prétentions trop élevées. La presse catalane a aussi annoncé que Manchester United était prêt à payer sa clause de 60 millions d'euros tout en lui proposant un salaire de 9 millions d'euros par an, soit la somme que son entourage réclamerait au Barça.

Une célébration d'amour

"La vérité c'est qu'il y a des intérêts de plusieurs clubs", concédait le défenseur tricolore dimanche dernier au micro du Canal Foot Club, avant d'ajouter : "Mais j'ai tellement d'objectifs à atteindre avec Barcelone que pour le moment la question ne se pose pas." Mercredi soir, après la victoire de son équipe face à la Louve (4-1), Umtiti a commenté sa célébration au micro de beIN Sports : "C'est une célébration comme une autre. Je voulais simplement dire que j'aime ce club. Je n’ai pas grand chose d’autre à dire".

Sur les réseaux sociaux, "Big Sam" a aussi posté après le match une photo de sa célébration accompagnée du commentaire suivant : "Força Barça". Une manière de rappeler de nouveau son attachement au club blaugrana, sans garantir pour autant sa présence la saison prochaine.

" Moi, je me concentre sur le football "

"Je me contente de jouer et j’essaie de bien le faire. C’est le plus important pour moi, a-t-il d'ailleurs rappelé, comme pour faire comprendre que son avenir ne dépendait pas que de lui. Après, le reste, il y a des choses qui sortent dans la presse, certaines sont vraies, d’autres fausses, mais moi je me concentre sur le football."

Selon L'Equipe, des discussions ont débuté entre son entourage et le Barça avant la trêve internationale. Si elles sont loin d'être terminées pour le moment, un dirigeant du club catalan a fait part de son optimisme au quotidien français : "Tout se déroule bien depuis des semaines. Dans une négociation, il est normal qu'il y ait des va-et-vient, mais nous sommes convaincus que "Samu" restera au Barça. Nous ne prêtons pas attention à ces on-dit, cela fait partie du business."

En clair, les négociations suivent leurs cours et il n'y a aucune raison d'imaginer un départ d'Umtiti pour le moment. Un sentiment d'ailleurs partagé par notre journaliste Martin Mosnier au cours de son émission Mercredi Mercato. Une intervention que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessous. Oui, Umtiti et le Barça c'est une affaire qui va encore durer un moment.