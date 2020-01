C’est la fin d’un vaudeville qui n’avait que trop duré. Pour lui, d’abord. Pour l’équipe blaugrana ensuite. Et pour les supporters du club catalan, suspendus aux nombreuses infos qui se sont succédé dans le dossier. Ce lundi, la farce a pris fin : Ernesto Valverde n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone. Arrivé au Barça à l’été 2017, il sera remplacé par le surprenant Quique Setién, libre depuis son départ d’un Bétis Séville qui avait séduit l’Espagne par son style flamboyant avant de rentrer dans le rang. Il a paraphé un contrat de deux ans et demi avec le Barça. Il sera présenté à la presse mardi lors d'une conférence de presse (14h30).

L’histoire est cocasse. L’ancien coach de l’Athletic Bilbao aura résisté à deux remontadas terribles de conséquences, sur la plus grande des scènes possibles, l’européenne. Après la "Romatada" de 2018 (3-0), Valverde avait été conforté. Après le désastre d’Anfield aussi (4-0). C’est finalement celle subie face à l’Atlético (2-3) dans une compétition sans grande importance (une fausse Supercoupe d’Espagne), organisée loin de la Catalogne, qui lui aura coûté son poste. Ironie de l’histoire : cette défaite inaugurale en 2020 aura peut-être été, dans le jeu, l’une des plus enthousiasmants récemment.

Ernesto Valverde en Supercoupe d'Espagne 2020Getty Images

Mais le mal était fait et la mauvaise publicité offerte lors du Clasico le 18 décembre dernier (0-0) aura sans doute précipiter sa chute. Malgré des premières déclarations rassurantes et l’appui du vestiaire, les dirigeants barcelonais se sont activés en coulisses. Ils ont d’abord rencontré Xavi, qui a préféré décaler sa réponse pour le mois de juin prochain. Ils ont aussi laissé filtrer quelques noms dans la presse, comme des ballons d’essai sans effet. Bartomeu a finalement laissé Valverde diriger son dernier entraînement ce lundi avant de le rencontrer lors d’une réunion extraordinaire, suivi d’un conseil d’administration qui a entériné la décision.

Un jeu qui se délite, un coach qui se cache

Pourtant, sur le papier, difficile de reprocher ses résultats à celui qui avait succédé à Luis Enrique. Depuis son arrivée, il a remporté deux Ligas (2018, 2019), une Coupe d’Espagne (2018) et une Supercoupe d’Espagne (2018). Cette saison, les Blaugrana sont leaders du championnat après 19 journées et qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Autrement dit, à mi-saison, le Barça est encore largement dans les clous.

Mais l’impression générale laissée par ces Catalans, où les performances individuelles hors-normes de Lionel Messi et, dans une moindre mesure de Luis Suarez, ont masqué bien des lacunes, tendait à se noircir. Dans le jeu, l’idéologie Guardiola a fini par totalement se vider de sa substance dans la musique de Valverde dont l’héritage tactique reste un mystère. Le Barça n’a plus rien d’une machine à jouer mais bien d’un géant désarticulé.

Ernesto Valverde, Lionel Messi - Borussia Dortmund-Barcellona - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Au-delà du terrain, c’est aussi dans sa communication que Valverde n’aura pas su tirer son épingle du jeu. Face à un vestiaire imposant qu’il avait fini par ménager, le coach espagnol n’aura jamais eu un mot plus haut que l’autre et aura parfois systématisé une méthode Coué qui n’a rien de bon lorsqu’elle devient régulière. Son caractère lisse avait-il fini par déteindre sur son équipe ? C’est sans doute la crainte des dirigeants barcelonais qui ont décidé de parer au plus pressé. L’ère Valverde s’est achevée officiellement ce lundi. Mais, officieusement, peut-être était-elle finie depuis bien plus longtemps…