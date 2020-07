LIGA - L'Equipe annonce que Laurent Blanc pourrait rebondir du côté de Valence. L'ancien sélectionneur des Bleus profiterait du réseau de Jorge Mendes, son nouvel agent, pour enfin trouver un point de chute. Il n'est cependant pas le seul nom qui figure sur la liste des potentiels successeurs à Albert Celades.

Quatre ans et huit jours. Voilà quatre ans et huit jours que Laurent Blanc n'a plus entrainé la moindre équipe. Depuis son licenciement du PSG, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a plus trouvé de projet sportif apte à nourrir ses ambitions. Et quand ce fut le cas, comme à Lyon à l'automne dernier, Rudi Garcia lui a été préféré. Bref, le temps commence à se faire long. L'Equipe nous apprend ce dimanche qu'il pourrait enfin un banc de touche. Laurent Blanc ferait en effet partie des potentiels successeurs à Albert Celades à Valence.

Il dispose d'un atout de choix dans sa manche : Jorge Mendes, son nouveau représentant. L'agent de Cristiano Ronaldo nourrit une complicité très forte avec Peter Lim, le propriétaire du club, et a déjà placé bon nombre des membres de son écurie dans le club espagnol. Laurent Blanc pourrait donc être le prochain. L'Equipe précise que le Président serait assisté dans sa mission par Franck Passi, qui maîtrise à merveille l'espagnol, et non par Jean-Louis Gasset qui ne souhaite pas se lancer dans une aventure à l'étranger.

Valence dans une position inconfortable

Marco Silva et un ancien de la maison, Quique Sanchez Flores, font aussi partie des candidats au poste. Dans une position très inconfortable en Liga, Valence, 9e, aura bien du mal à accrocher une Coupe d'Europe cette saison. Mais Blanc, 54 ans, commence à avoir des fourmis dans les jambes. Après quatre ans et huit jours d'inactivité, on le comprend.

