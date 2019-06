Le directeur général de l’Atlético confirme que Griezmann "va jouer" au Barça

C'est peut-être la fin du feuilleton Antoine Griezmann. Sauf improbable coup de théâtre, l'international français, qui va quitter l'Atlético Madrid cet été, rejoindra le FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Miguel Angel Gil Marin, le directeur général de l’Atlético de Madrid, au micro de la chaîne Movistar ce mercredi soir. "Je sais où Griezmann va jouer : à Barcelone", a-t-il ainsi lâché, confirmant les nombreuses rumeurs à ce sujet.

"On le sait depuis mars", ajoute-t-il. Cette fois, le doute ne semble plus permis. Oui, Antoine Griezmann devrait rapidement devenir un nouveau joueur du Barça, un an après son grand refus. "Je ne sais pas si je continuerai à jouer en Espagne. Dans deux semaines, on saura peut-être. Ce que je veux, c’est jouer au football, m’amuser", expliquait l'attaquant français après la victoire contre Andorre, mardi soir. Son nouveau jardin devrait être le Camp Nou.