C'est une nouvelle étape dans la carrière d'Antoine Griezmann. Et de non des moindres. Le champion du monde tricolore de 28 ans arrive au FC Barcelone. Il va y découvrir son troisième club en Espagne, après la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Il va surtout passer un nouveau cap en débarquant dans l'équipe de Lionel Messi, où il va signer un contrat de cinq ans jusqu'en 2024. Sa clause au Barça qui en dit long sur son statut ? 800 millions d'euros.

Deux ans ! Depuis près deux ans, Antoine Griezmann et le FC Barcelone se sont tournés autour. Le feuilleton est terminé. Les deux ont enfin réussi à s'entendre. Aujourd'hui, on attend des réponses. Comment Grizou, qui correspondait si bien au style prôné par Diego Simeone chez les Colchoneros, va-t-il s'adapter au jeu blaugrana ? Peut-il trouver sa place aux côtés de Lionel Messi ? Et comment le Barça va-t-il jouer avec Messi, Griezmann, Suarez ou encore Dembélé en attendant ? Autant de questions dont on attend avec une certaine impatience les réponses.

Objectif Ligue des champions

En attendant, Antoine Griezmann rejoint le champion d'Espagne avec l'ambition d'étoffer son palmarès en club. Arrivé à Madrid au lendemain du titre de champion de l'Atlético, Grizou a certes gagné la Ligue Europa en 2018. Sinon, celui qui a terminé à la troisième place du dernier Ballon d'Or comme en 2016 a accumulé les frustrations en championnat et en Ligue des champions, où il a échoué en finale en 2016. Avec le Barça, il espère bien toucher le Graal dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Antoine Griezmann embrasse la Ligue EuropaGetty Images

Son défi est immense. Et commencera déjà par convaincre le vestiaire catalan et les socios blaugranas, qui ne seraient pas forcément emballés par sa venue après l'épisode de l'été dernier où le Français avait fait miroiter son arrivée avant d'annoncer sa décision de rester à Madrid dans un documentaire. Mais il est à la hauteur de son talent et de ce qu'il a montré depuis des années maintenant au plus haut niveau avec l'équipe de France et l'Atlético.

Griezmann, de Jong... en attendant Neymar

Engagé dans un lifting de son effectif après une saison mitigée sur la scène européenne, le Barça frappe de son côté très fort. Une nouvelle fois. Il y a quelques mois, le géant catalan a en effet déjà enregistré la signature de Frenkie de Jong, la pépite de l'Ajax qui devrait donner une nouvelle dimension à un milieu de terrain moins séduisant depuis les départs de Xavi et Andres Iniesta. Avec Griezmann pour renforcer son secteur offensif où Suarez a été moins percutant la saison dernière, le groupe blaugrana prend une autre dimension.

Si le Français va apporter sa grinta, son sens du collectif et son talent, Ernesto Valverde, l'entraîneur blaugrana, dispose de multiples cartes dans sa manche pour son animation offensive. Reste à maintenant à savoir si le Barça va rester avec toutes ces armes où s'activer encore pour faire revenir Neymar en l’arrachant au PSG ? Dans tous les cas, l'attaque catalane fait déjà rêver avec Grizou.