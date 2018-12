Liga - Au Barça, le cas Umtiti inquiète

Samuel Umtiti a disputé huit matches cette saison avec le Barça. Toutes compétitions confondues. Le chiffre peut paraître faible pour un cadre du onze catalan, et pourtant, certains médecins du club auraient tendance à dire que ce sont huit matches de trop.

Selon Sport, ces derniers estiment que le défenseur tricolore aurait dû se faire opérer dès son retour de la Coupe du monde en juillet dernier et qu'il serait alors "en phase de reprise" en cette fin d'année 2018. Au lieu de cela, Umtiti a toujours refusé cette option, il a continué de souffrir de son genou gauche et a déjà rechuté deux fois au cours de la saison. Résultat des courses ? Le Barça a annoncé dimanche son retour en Espagne, après un mois à tenter un traitement alternatif au Qatar, mais aussi le recrutement du défenseur valencian Jeison Murillo pour la suite de la saison.

Comme Puyol... en plus jeune

Dans sa communication dominicale, le club catalan n'a bien sûr pas annoncé de date pour le retour aux affaires de "Big Sam", et pour cause, l'heure n'est pas forcément à l'optimisme. Toujours selon Sport, les regrets des médecins du Barça se mêleraient à de "vives inquiétudes" concernant l'état de santé du champion du monde. Le média catalan affirme que la blessure d'Umtiti est inhabituelle pour un joueur de son âge (il a eu 25 ans le mois dernier) et qu'elle rappelle celle d'un certain Carles Puyol.

Le défenseur iconique du Barça, retraité depuis 2014 à l'âge de 36 ans, avait lui aussi vu des morceaux de cartilage se détacher au niveau de son genou droit, rendant sa fin de carrière très douloureuse et marquée par des blessures à répétition. Samuel Umtiti n'en est pas encore là et le Barça n'a pas encore remis sur le tapis l'idée d'une opération. Le joueur va d'abord poursuivre son traitement en Catalogne en espérant que son genou gauche se régénère efficacement. Et durablement ?