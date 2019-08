Le coup de projecteur illumine cette soirée commémorative du 11 novembre 2017. À un peu plus de six mois du dévoilement de la liste établie par Didier Deschamps pour emmener l’équipe de France à la Coupe du monde en Russie, Canal + et L’Équipe 21 s’unissent pour dévoiler le documentaire " Le K Benzema" réalisé par Florent Bodin et Damien Piscarel, chapeauté par son agent de l’époque Karim Djaziri. Après sept minutes de visionnage, le reportage dévoile un échange en coulisses entre Karim Benzema et Alain Delon après l’émission Le Grand Journal.

Face à l’étoile montante du football français, l’acteur s’adresse au footballeur et lui fait passer un message clair. "Regarde-moi… J’ai 52 ans de plus que toi. Sache que tu n’en feras jamais assez. Fais-en deux fois plus. Bouffe la vie des deux côtés, au-dessus, en bas… Bouffe-la, crois-moi ! Parce que ça va vite." Le regard forcément intimidé par la prestance de son interlocuteur, Benzema poursuit à cet instant son apprentissage en France. L’année 2008 vient à peine de démarrer que l’international tricolore acquiert un riche enseignement : chaque succès est éphémère et toute réussite ne perdure qu’à travers la répétition des efforts. Une règle d’autant plus véridique dans un club comme le Real Madrid.

Karim Benzema Real MadridGetty Images

2009, le dur apprentissage

Aujourd’hui, le fougueux Benzema de l’OL s’est transformé en une machine de guerre madrilène prête à tout encaisser pour atteindre le prochain sommet. L’opération reconquête vis-à-vis de la FFF s’est avérée infructueuse pour aller au Mondial en Russie ? Tant pis, la vie continue. Après tout, Benzema n’en était pas à son premier couac avec les Bleus, où son compteur reste toujours bloqué à 27 buts en 81 apparitions. En revanche, son parcours en club tutoie la perfection, avec seulement deux expériences sur son CV à maintenant 31 ans. Travail, discipline, fidélité, succès : voilà quatre mots qui synthétisent le parcours sportif du Français depuis son arrivée au Real.

Pourtant, tout aurait pu prendre une autre tournure après son transfert en juillet 2009 pour 35 millions d’euros. Si le Lyonnais débarque avec des étoiles dans les yeux car son objectif d’entrer dans le club de ses deux idoles Zinedine Zidane et le Brésilien Ronaldo se matérialise, le retour sur terre est radical après la saison 2009-2010. Au niveau individuel, le temps de jeu de Benzema toutes compétitions confondues est bien inférieur à celui de Gonzalo Higuaín (1714 minutes jouées contre 2955 pour l’Argentin). Au niveau collectif, le Real boucle une saison blanche humilié par Alcorcón en coupe d’Espagne (0-4, 1-0) et vaincu par… Lyon en huitième de finale de C1 (0-1, 1-1). Dans l’ombre du géant madrilène, Benzema poursuit pourtant son chemin vers l’adoubement des socios.

FOOTBALL 2009-2010 Champions League Karim Benzema (Real Madrid)Imago

Le coup de Mou avant la tempête

Coupable facile, le coach Manuel Pellegrini ne survit pas à cette saison sans titre du côté de Madrid. Successeur du Chilien à la tête des Blancos, José Mourinho prend en main les opérations et débarque dans un but précis : voler la vedette au Barça de Guardiola, souverain d’Espagne. Pour accomplir cette mission, le Portugais a besoin de joueurs affamés. Mais au moment où Pipita Higuaín se blesse, Benzema n’incite pas le Mou à l’optimisme. "Si tu n’as pas de chien pour aller chasser mais que tu as un chat, alors tu prends le chat, non ? Parce que tu ne peux pas y aller seul, explique le coach en conférence de presse. Nous avons un seul attaquant, Benzema." Un taquet en bonne et due forme qui suscite une forte réaction d’orgueil chez le principal intéressé.

"Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire, ça a pris une heure, confie le joueur dans Le K Benzema. Je suis un joueur de foot. T’es mon entraîneur, je te respecte. Respecte-moi en tant que joueur. Et à partir de ce moment-là, il n’y a plus eu de chat, de chien ou je ne sais pas quoi." Avec Mourinho, Benzema va poursuivre la cohabitation pendant deux saisons supplémentaires. Une période suffisante pour faire valoir son statut d’indéboulonnable aux yeux de Florentino Pérez et pousser Higuaín vers la sortie à l'été 2013. C’est le début d’une période faste pour Benzema, tant sur le plan individuel que collectif : la création de la BBC, le dépassement de l’idole Ronaldo au classement des buteurs historiques du Real, quatre Ligue des champions remportées en cinq années, le tout sans jamais voir sa légitimité au poste d’avant-centre remise en question.

2019, sur les traces de Puskás

Deux ans plus tard, le constat dressé autour de Benzema reste le même à la Maison Blanche. CR7 enfermé dans les livres d'histoire du club, Benzema empile les buts et confirme son rôle indispensable aux victoires du Real. Avec le retour de Zinedine Zidane pour un deuxième mandat sur le banc merengue, KB9 obtient même les faveurs de son entraîneur qui considère son attaquant de pointe comme "extraordinaire". Au milieu de cette hégémonie, les concurrents Mariano Díaz et Luka Jović se contentent de récupérer les miettes laissées par l’ogre déjà auteur d’un doublé face au Celta de Vigo (1-3) et du but de son équipe contre Valladolid (1-1) lors des deux premières journées de Liga.

Benzema celebra uno delos goles en el Real Madrid-ÉibarGetty Images

Comment Benzema parvient-il à afficher un tel niveau de performance pendant une aussi longue durée ? Depuis maintenant dix ans, l’homme est conscient de vivre un rêve éveillé. Dès lors, son terme doit arriver le plus tard possible. Avec 224 buts inscrits en 467 matchs sous les couleurs madrilènes, Benzema occupe le sixième rang du classement des meilleurs buteurs du Real. Cette année, le numéro 9 pourrait intégrer le top 5 s’il parvient à marquer au moins dix-neuf fois. Dans un tel cas de figure, le buteur dont le contrat court jusqu’au 30 juin 2021 dépasserait le mythique hongrois Ferenc Puskás et ses 242 réalisations. Et après ? S’attaquer au sommet suivant, comme toujours.