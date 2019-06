Messi ou Ronaldo ? "Je choisis Benzema", répond Vinicius Junior

C'est un débat éternel. Depuis bien des années, les amateurs de football se déchirent pour désigner le meilleur joueur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et les joueurs de foot, eux, sont ainsi régulièrement interrogés sur cet épineux sujet. Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, n'y a pas échappé lors d'un entretien à Fox Sports Brésil. Après hésitation, l'international brésilien a répondu... Karim Benzema.

"Je n'ai joué avec aucun des deux, ce n'est pas simple. Benzema joue toujours avec moi et m'aide toujours. C'est un joueur dont je suis fan et maintenant, j'y suis encore plus", explique ainsi Vinicius, vraisemblablement impatient de commencer la prochaine saison aux côtés du Français. Et tant pis pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.