Pour le deuxième mandat de Zinedine Zidane, le Real Madrid compte bien poursuivre sa mue. Alors que le dossier Hazard semble bien avancé, la piste menant à Sadio Mané, l'ailier des Reds, serait également à l'étude du côté de la Casa Blanca selon les informations de France Football. Le déclencheur de ce nouvel intérêt ? Le retour de "Zizou" au bercail.

Transfert avorté l'été dernier

Un retour loin d'être anodin. En effet, Zidane avait déjà pensé au joueur au printemps dernier, l'hebdomadaire rapportant même qu'il était prévu que Sadio Mané soit la "première recrue estivale" du club madrilène. Mais c'était avant le départ soudain de Zidane du club, auréolé de sa troisième Ligue des champions consécutive. Après le départ du Français, le nouvel entraîneur Julen Lopetegui et la direction du club avaient abandonné le dossier. Avec son retour, voilà que l'intérêt renaît. Et ce dernier est d'autant plus grand qu'il est justifié par la situation transitoire du club, où Zidane serait prêt à lancer un nouveau cycle à coups de millions lors du prochain mercato.

D'autant que, de son côté, Sadio Mané a continué de progresser sous l'égide de Klopp à Liverpool aux côtés de Firmino, Salah & co. Le Sénégalais, toujours aussi important dans le dispositif du club anglais, est co-meilleur buteur de Premier League avec 17 réalisations, son meilleur total en carrière en championnat, alors qu'il reste deux mois de compétitions et que Liverpool est toujours engagé en Ligue des champions. Une aubaine pour Zidane, qui pourrait donc compter sur un joueur efficace et au sommet de son art.