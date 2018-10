Sergio Ramos prévient (déjà) Conte : "Le respect ne s'impose pas, il se gagne"

Le vase a débordé. Humilié par le Barça dimanche (5-1), le Real Madrid de Julen Lopetegui a littéralement coulé au Camp Nou. La goutte de trop pour Florentino Pérez qui, sauf retournement de situation, devrait licencier son entraîneur dans les prochaines heures. Déjà dans l'air depuis bien des semaines, ce départ semble désormais acté. Pour la suite, le président madrilène devrait miser sur Antonio Conte, actuellement libre depuis son divorce (très) compliqué avec Chelsea.

" La gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances "

Si le nom de l'entraîneur italien a donc les faveurs de Pérez, c'est visiblement loin d'être le cas du vestiaire madrilène. Et Sergio Ramos ne s'en est pas caché après la rencontre. Interrogé sur la possibilité de voir un nouvel entraîneur sur le banc du Real, le capitaine emblématique des Merengues s'est montré on ne peut plus clair. "Le respect se gagne, il ne s’impose pas. Nous avons déjà tout gagné avec les entraîneurs que nous avons connus", a-t-il notamment confié dans des propos relayés par Marca.

"Au final, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances techniques d’un entraîneur", poursuit Sergio Ramos, ajoutant qu'il serait jusqu'à "la mort" avec Lopetegui. Réputé pour sa poigne et ses méthodes pointilleuses, Antonio Conte va donc avoir fort à faire s'il rejoint le Real Madrid. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'est pas encore intervenue.