32 jours consécutifs de foot : le calendrier imaginé pour la Liga est complètement fou

LIGA - Marca a simulé un calendrier totalement indigeste pour boucler le championnat espagnol, dans l'hypothèse où des rencontres pourraient avoir lieu le lundi et le vendredi. Le quotidien madrilène envisage notamment une période de 32 jours consécutifs avec au moins un match par jour entre le 11 juin et le 12 juillet.

C'est une véritable orgie dont les joueurs pourraient bien avoir du mal à se remettre. Alors que la Fédération espagnole s'est dite ouverte à la possibilité de faire jouer des matches les vendredis et les lundis pour étaler plus facilement les 11 dernières journées de Liga, Marca a publié vendredi une simulation de calendrier particulièrement indigeste. Du 11 juin au 12 juillet, il pourrait ainsi y avoir 32 jours consécutifs de football sur la péninsule ibérique.

Cela peut paraître irréalisable, puisque pas moins de neuf journées seraient disputées sur cette période. Mais ce calendrier envisagé par le quotidien madrilène ne l'est pas tant que ça. Il tient notamment compte des 72 heures de récupération entre deux rencontres pour chaque équipe. Il laisse aussi une place à l'équité sportive. Tous les matches des deux dernières journées, les 15 et 19 juillet, seraient ainsi disputés à la même heure dans l'optique d'une lutte à armes égales pour le titre, les places européennes et le maintien. Marca s'est également efforcé de tenir compte de la chaleur, parfois accablante, qui règne sur l'Espagne en cette saison estivale.

Du côté de la presse catalane, Sport avance également les mêmes dates et n'écarte pas l'hypothèse de cette période de 32 jours consécutifs de football. Le quotidien barcelonais se penche également sur la saison prochaine avec une reprise des entraînements le 10 août pour démarrer l'exercice 2020-21 le 12 septembre. Les joueurs auraient ainsi trois semaines de vacances à partir du 20 juillet pour se reposer avant la nouvelle saison. En attendant la confirmation du calendrier par la Fédération espagnole, on peut facilement imaginer qu'elles ne seront pas de trop.

