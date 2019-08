Ernesto Valverde avait indiqué en conférence de presse qu'il "allait voir" pour une éventuelle intégration de Lionel Messi dans le groupe en vue du match de vendredi soir, l'officialisation de sa liste a apporté une réponse. Non, le quintuple Ballon d'Or ne sera pas présent en pays basque, à Bilbao, pour la reprise du championnat.

"Nous ne prenons de risque avec aucun joueur, encore moins avec Leo", avait toutefois pris soin d'annoncer l'entraîneur blaugrana, ce qui laissait, il est vrai, assez peu de doutes quant au forfait à venir du génie argentin. "Il ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe, il n'a pas encore joué avec l'équipe et ce n'est pas la même chose de jouer un match que de s'entraîner", avait également lâché Valverde.

Griezmann et les recrues bien présentes

Touché à un mollet, Lionel Messi n'a pas disputé le moindre match de préparation du Barça cet été, lui dont la dernière apparition remonte à la petite finale de la Copa America, remportée contre le Chili (2-1) et lors de laquelle il avait été rapidement exclu.

En l'absence de Messi, le Barça pourra toutefois compter sur Luis Suarez, Philippe Coutinho, Ousmanne Dembélé mais aussi sur la recrue phare de l'été : Antoine Griezmann. Le Français a lui participé à toute la préparation catalane (cinq matches, un but contre Naples samedi dernier) et pourrait être titulaire vendredi soir. Les autres recrues Frenkie de Jong et Junior Firpo ont également été convoquées dans un groupe élargi à 19 joueurs.