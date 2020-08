TRANSFERTS - Ronald Koeman a abordé le cas de Lionel Messi en marge de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, mercredi au Camp Nou. Le technicien néerlandais compte sur l'Argentin, qui médite actuellement sur son avenir au Barça.

Ronald Koeman a vécu mercredi sa première journée en tant que nouveau coach du Barça. Et forcément, le Néerlandais a été invité à s'exprimer sur le cas de Lionel Messi, alors que tout Barcelone tremble à l'idée de voir partir le sextuple vainqueur du Ballon d'Or. "Je ne sais pas si je dois le convaincre de rester, a-t-il déclaré devant la presse au Camp Nou. C'est le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde, vous voulez l'avoir dans votre équipe, pas l'inverse."

La presse catalane indique que l'Argentin hésite à poursuivre sa carrière au sein de son club formateur, ou à partir pour relever un nouveau défi. Koeman va discuter de cette situation avec le capitaine barcelonais. Mais il n'a pas caché sa volonté. "Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi, a-t-il annoncé. Il est sous contrat mais nous devons parler, c'est évident. Je vais discuter avec plusieurs joueurs. Et dans le cas de Messi, j'espère qu'il va rester ici pour plusieurs années encore."

Liga Le Barça prépare le grand ménage : Six joueurs majeurs dont Suarez et Umtiti ne seront pas retenus IL Y A 11 HEURES

Play Icon WATCH Messi veut partir ? "Il se retrouve dans la même position que Neymar au PSG" 00:04:50

"Je ne dirai pas de noms, par respect pour les joueurs"

Si Koeman tient à conserver Messi, ce ne sera pas forcément la même chose avec d'autres joueurs du Barça. "Il y a des joueurs d'un certain âge et on peut douter de leurs performances, mais il faut respecter tous les joueurs, a tempéré le Néerlandais. Nous recherchons le meilleur pour le club. Tout est allé très vite, nous travaillons déjà et nous parlons des décisions que nous devons prendre. Mais je ne dirai pas de noms, par respect pour les joueurs."

Faut-il donc attendre une révolution au sein du club catalan ? Pas forcément. Si Koeman a affiché sa volonté de donner plus de temps de jeu aux jeunes, il a aussi indiqué que les joueurs plus âgés ne seraient pas automatiquement poussés vers la sortie. "Ce n'est pas une révolution, a-t-il insisté. Nous devons chercher le meilleur pour le club et si cela implique des changements, nous les ferons. Mais nous les ferons en discutant avec les joueurs. Et il est clair que ce que nous avons vu contre le Bayern n'est pas l'image du Barça que nous voulons. Nous vouons une image très différente."

Play Icon WATCH Suarez, Busquets et Alba dehors ? "Une chasse aux sorcières aux airs de grand n'importe quoi" 00:06:13

Play Icon

Liga Messi veut partir ? "Il se retrouve dans la même position que Neymar au PSG" IL Y A UNE HEURE

Play Icon