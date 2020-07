LIGA - Le FC Barcelone a confirmé dimanche dans un communiqué qu'Antoine Griezmann est victime d'une blessure musculaire aux quadriceps droit. Sa durée d'indisponibilité n'est, pour le moment, pas connue.

Décidément, Antoine Griezmann vit une fin de saison compliquée. Très effacé dans un premier temps après la reprise du championnat espagnol à la mi-juin, le Français avait retrouvé quelques couleurs ces dernières semaines, en inscrivant un but sublime sur la pelouse de Villarreal puis en étant décisif sur le but de Luis Suarez face à l'Espanyol. Mais samedi, sur la pelouse de Valladolid, le champion du monde a déçu. L'attaquant a presque tout raté, dont un face à face, avant de se blesser et de céder sa place à la mi-temps.

Dimanche, le FC Barcelone a donné des nouvelles de Griezmann. Et elles ne sont pas très rassurantes. "Les tests médicaux effectués ce dimanche matin ont montré que le joueur français a une blessure musculaire au niveau du quadriceps de la jambe droite" a d'abord expliqué le club catalan dans son communiqué. Avant de préciser : "Il n'est donc pas disponible à l'heure actuelle et l'évolution de la blessure conditionnera sa disponibilité." Il reste deux matches de Liga à disputer d'ici la fin du championnat. Reste à savoir si le Français pourra y participer, ou non.

