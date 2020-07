Ça se tend au Barça : Arthur reste au Brésil et négocie une rupture de contrat immédiate

Arthur Melo of FC Barcelona

LIGA – Selon AS, Arthur, le milieu de terrain du FC Barcelone, ne s’est pas présenté au test de dépistage du coronavirus lundi, en Catalogne. Celui qui rejoindra la Juventus à la fin des compétitions officielles négocie un départ immédiat.

Voilà environ un mois que le départ d’Arthur vers la Juventus en fin de saison a été bouclé. Et depuis, les relations entre le FC Barcelone et son milieu de terrain se sont nettement effritées. Sous contrat avec le club catalan jusqu’à la fin des compétitions officielles de la saison en cours – soit jusqu’à l’élimination (ou la victoire) du Barça en Ligue des Champions – le Brésilien a fait le choix de ne pas se présenter au test de dépistage du coronavirus lundi, au centre d’entraînement des Blaugrana.

Le joueur de 23 ans, qui est resté au Brésil, est le seul joueur de l’équipe première à avoir esquivé le protocole selon AS. Arthur ne voudrait plus s’entraîner avec le Barça et ses agents négocieraient une rupture de contrat. Le club, lui, réfléchirait à une sanction disciplinaire.

Pénurie de milieux pour Setién

Son attitude au mieux désinvolte sur le banc contre Osasuna, mi-juillet, puis sa non-présence lors du dernier match de la saison face à Alavés - après avoir prétexté une douleur à la cheville – avaient déjà sérieusement écorné sa relation avec le club catalan. Les deux parties ont désormais atteint un point de non-retour.

Sur le plan sportif, Quique Setién ne pourra donc compter que sur trois milieux de terrains habitués au haut niveau pour affronter Naples en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le 8 août prochain : Ivan Rakitic, Sergi Roberto et Frenkie de Jong. Sergio Busquets et Arturo Vidal seront eux suspendus et le jeune Riqui Puig aura peut-être l’occasion de confirmer les belles promesses affichées jusqu’ici.

