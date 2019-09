Clause, départ, choix : Messi peut quitter le Barça en fin de saison, Piqué confirme

C'est un moment tant redouté pour le Barça. Et Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, ne s'en cache pas. Du haut de ses 32 ans, Lionel Messi se rapproche irrémédiablement de sa fin de carrière, posant ainsi la question de sa (très) lourde succession. Si la question n'est pas à l'ordre du jour, le quotidien El Pais, lui, a affirmé jeudi que la "Pulga" disposait d'une clause dans son contrat lui permettant de se libérer gratuitement tous les 30 juin. Le tout gratuitement et unilatéralement.

De ce fait, Messi pourrait donc quitter le Barça en fin de saison. Toujours selon El Pais, ce n'est pas forcément un cas exceptionnel, puisque des joueurs comme Xavi, Andrés Iniesta ou Carles Puyol avaient également cette possibilité. Toutefois, du côté du Barça, on semble tranquille et pas forcément inquiet concernant un possible départ du numéro 10. La Cadena Ser, de son côté, assure que ce dernier peut rejoindre n'importe quel club du monde, pas uniquement celui d'un championnat mineur. La conditon ? Qu'il communique sa décision avant le mois de mai.

Piqué le savait

Interrogé par El Larguero, Gerard Piqué ne s'est pas montré forcément surpris concernant cette clause de départ. "Je savais déjà que Messi pouvait partir gratuitement à la fin de chaque saison. Nous connaissons l’engagement de Leo au Barça et cela ne m’inquiète pas du tout. Il a gagné la possibilité de décider de son avenir", a ainsi expliqué le défenseur.

Lionel Messi et Gerard PiqueGetty Images

En cas de départ, un jour, du Barça, il paraît toutefois difficile d'imaginer Messi évoluer dans un autre club européen. Un retour en Argentine et aux Newell's Old Boys serait alors à envisager. " J'ai toujours dit que je voulais un jour jouer dans le championnat argentin. Je ne sais pas si cela arrivera, mais je l'ai dans ma tête. En Argentine, je ne jouerais que pour les Newell's, même si ce n'est que pour six mois", confiait-il il y a quelques mois. Reste à savoir quand.