Clause, salaire, prolongation du frère et Messi : le Barça a offert un contrat en or à Ansu Fati

C'est la nouvelle attraction du Barça. En l'absence de Lionel Messi, Ansu Fati a décidé de prendre l'équipe sur ses épaules. Le tout à seulement 16 ans. En l'espace de deux semaines, il est tout d'abord devenu le deuxième plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il a inscrit son premier but face à Osasuna, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club catalan en championnat. Rien que ça.

Le week-end dernier, face à Valence, Ansu Fati a récidivé avec un but et une passe décisive. Un véritable phénomène. Cet été, le Barça avait décidé de faire signer à sa jeune pépite son premier contrat professionnel, voyant probablement son énorme potentiel. Lundi, la chaîne catalane TV3 a dévoilé plusieurs détails de ce deal, qui porte sur trois saisons plus deux en option.

Une clause à 100M, un salaire qui évolue

Tout d'abord, la clause libératoire du joueur a été fixée à 100 millions d'euros. De plus, Rodrigo Messi, le frère de Lionel et nouvel agent du joueur, avait réussi à obtenir une jolie prime à la signature. Selon la chaîne, elle était de 700.00 euros. Concernant le salaire de Fati, il grimpera en fonction des saisons et de l'évolution du joueur. S'il joue avec la réserve du club, le jeune joueur touchera 300.000 euros pour commencer. L'année d'après, 350.000 euros. Puis 400.000 la troisième, 500.000 la quatrième etc...

Anssumane Fati lors de FC Barcelone - Valence en Liga le 14 septembre 2019Getty Images

Toutefois, si le jeune prodige intègre l'équipe première, son salaire sera de un million d'euros la première année. Celle d'après, il pourrait l'augmenter de 250.000 euros. Même topo pour la troisième et les suivantes. Enfin, l'entourage du joueur a également négocié la prolongation de Braimi Fati (21 ans), le grand frère du joueur. Après avoir signé un nouveau contrat de trois saisons, il a été prêté dans la foulée au CD Calahorra (3e division).

Toujours selon la presse catalane, Ansu Fati, né en Guinée-Bissau, aurait décidé de joueur avec l'Espagne. La Fédération ferait d'ailleurs le maximum pour qu'il obtienne ses papiers au plus vite et qu'il commence son parcours avec les jeunes sélections.