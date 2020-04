Alors que le pays tout entier subit de plein fouet la pandémie de coronavirus, les différents acteurs du football espagnol se mobilisent pour apporter un soutien financier ou matériel aux instances de santé. Et la Liga y est allée de sa belle action. Samedi dernier, la Ligue espagnole de football a organisé et hébergé un concert de charité dans le but de récolter des fonds pour acheter du matériel de soins. Baptisé « LaLigaSantanderFest », l’événement, qui a duré plus de trois heures, a été retransmis en streaming dans plus de 180 pays et visionné par plus de 50 millions de personnes. Outre les artistes espagnols Alejandro Sanz, Juanes ou Luis Fonsi, des figures du sport espagnol comme Gerard Piqué, Sergio Ramos, Koke, Joaquin ou encore Rafael Nadal et la nageuse Mireia Belmonte ont participé à cette opération historique via des messages de soutien et d’appels aux dons.

Au total, près d’un million d’euros de dons ont été récoltés. La Liga a précisé que cet argent servira à « acheter 115 appareils respiratoires non-invasifs, 1 435 000 masques pour usage à haut-risque, 12 595 blouses de protection amovibles stérilisées et 500 000 gants de protection en vinyle », a affirmé La Liga. Cette dernière s’est d’ailleurs félicité de l’engouement pour l’événement dans un communiqué publié sur son site.

Les clubs et les joueurs poursuivent leur mobilisation

Les actions de soutien devraient se poursuivre du côté des joueurs et des clubs en Espagne. Le Real Madrid a notamment donné du matériel sanitaire aux établissements de la région au début de la crise pendant que Sergio Ramos, par l'intermédiaire de l'Unicef, a offert plusieurs milliers de masques et des équipements de protection. Du côté de la Catalogne, Leo Messi a lui aussi fait un don de près d’un million d’euros pour l’Hospita Clinic de Barcelona et un centre médical argentin.