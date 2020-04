Au tour du Real de prendre des mesures drastiques. Dans un communiqué, le club merengue a annoncé à avoir trouvé un accord avec ses équipes premières de football et de basket ainsi que ses principaux dirigeants pour une réduction de leur salaire. Ces derniers ont accepté de réduire leur salaire de 10 à 20%, selon l'évolution de la crise sanitaire mondiale et de ses répercussions sur le monde du football.

Dans son communiqué, le Real Madrid se dit être "fier de tous ceux qui composent cette grande famille et de sa culture de valeurs inébranlables, qui est particulièrement précieuse dans des moments difficiles comme ceux-ci". Le club madrilène a également précisé qu'il "souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes malades et souhaite transmettre sa plus profonde gratitude à toutes les personnes qui jouent un rôle essentiel, exemplaire et solidaire dans la lutte contre le COVID-19".