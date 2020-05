Des matches toutes les 72 heures et déplacements en vols charters : le plan de Tebas pour la reprise

LIGA - Javier Tebas, toujours favorable à une reprise, a fait des propositions vendredi aux représentans des championnats espagnols. Le président de la Ligue souhaite jouer des matches toutes les 72 heures, tout en encadrant les déplacements des équipes.

La Ligue espagnole cherche encore la bonne formule pour reprendre ses championnats. Selon 20 minutes, Javier Tebas a rencontré les représentants des première et deuxième divisions vendredi. Le patron de la LFP (Liga de Fútbol Profesional) a proposé un plan pour la reprise, qui doit encore être validé par les autorités espagnoles. Il consiste, notamment, à faire jouer les équipes toutes les 72 heures.

Play Icon WATCH Coronavirus - Javier Tebas espère une reprise le 12 juin 00:00:44

Liga Getafe et Villarreal se défendent d'avoir truqué un match IL Y A 14 HEURES

Afin d'éviter au maximum les contacts et d'assurer la sécurité des joueurs et de leur encadrement, Javier Tebas a fait des précisions sur leurs déplacements. Toutes les équipes voyageraient le même jour, quelques heures avant les rencontres. Elles se déplaceraient via des vols charters, et seraient isolées dans différents hôtels avant les matches. La Liga serait même prête à aider financièrement les clubs sur ces potentiels coûts de déplacements.

Liga Kroos : "Je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Madrid" IL Y A 17 HEURES