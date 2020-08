En difficultés financières, Malaga lance une vague de licenciement collectif

LIGA - Quatorzième de deuxième division espagnole cette saison, Malaga, en proie à de grosses difficultés financières, va amorcer une vague de licenciement collectif au sein de son effectif. L'objectif est d'économiser cinq millions d'euros.

C'est un grand nom du championnat espagnol qui vit actuellement des heures compliquées. En grosses difficultés financières après la pandémie de coronavirus, Malaga, qui évolue en 2e division espagnole, a lancé lundi une procédure de licenciement collectif pour "sortir le club de cette situation financière compliquée". "Le club a été obligé de prendre des décisions difficiles ces derniers mois. Dans ce cadre, la restructuration touchera directement la première équipe masculine", a annoncé le club andalou.

"Cette nouvelle restructuration rejoint le plan économique qui a pour but de sortir le club "blanquiazul" de la situation financière compliquée dans laquelle il continue d'être immergé, malgré les récents efforts, a regretté Malaga. Le club se voit obligé de franchir ce pas pour le bien de l'entité et espère que les abonnés et supporters de Malaga comprendront et soutiendront ce nouvel effort, dont l'unique objectif est de créer une structure supportable et compétitive, pour rendre au Malaga CF son enthousiasme perdu", a justifié la direction.

Des joueurs majeurs sur le départ ?

D'après la presse espagnole, une douzaine de joueurs doivent revoir leurs salaires à la baisse d'environ 80 à 90 %, ou quitter le club. Deux d'entre eux, David Lomban et le capitaine Adrian Gonzalez, ont déjà débuté les négociations, selon Marca. Avec cette restructuration, combinée à quelques transferts, l'objectif du club est d'économiser cinq millions d'euros pour rentrer enfin dans les clous des exigences financières de LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne.

