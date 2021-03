Ce n'était un secret pour personne. Désormais, ce n'est plus qu'une question de jours. Mardi soir, Eric Garcia a pris la parole, en Espagne, où il est avec la Roja depuis le début de la semaine. Le défenseur a officialisé son départ de Manchester City : "J'ai pris la décision (de ne pas renouveler son contrat avec Manchester City, ndlr). Ce que je ferai plus tard je ne sais pas, maintenant je suis concentré sur Manchester City et l'équipe nationale." Un premier pas vers le Barça, donc.

Jouer aux côtés de Messi serait très spécial

Le 1er mars dernier, Pep Guardiola avait d'ores et déjà annoncé le départ d'Eric Garcia, mais aussi son retour au FC Barcelone. "Il va jouer au Barça parce qu'il est un super joueur", avait lancé le tacticien en conférence de presse. Le retour du défenseur dans le club catalan, qu'il a quitté en 2017, ne fait désormais plus le aucun doute.

Mercredi, Sport fait sa Une sur le retour d'Eric Garcia. Dans ses colonnes, le quotidien affirme que le défenseur va signer un contrat de cinq ans avec le Barça. Cette durée était déjà évoquée lors du dernier mercato hivernal, où les rumeurs autour d'un retour de Garcia chez les Blaugranas fleurissaient. Mardi, avec la Roja, le jeune joueur de 20 ans en a remis une petite couche : "que jouer aux côtés de Messi serait très spécial, comme tout le monde peut le penser." Reste à savoir si Leo Messi sera toujours barcelonais la saison prochaine.

