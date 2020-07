LIGA - Alors que Fuenlabrada devait affronter La Corogne pour un match décisif pour la montée en Liga mais également pour la descente en troisième division, le match a été décalé après des cas de Covid-19 détectés dans les effectifs.

Un match de la dernière journée de la 2e division espagnole prévu lundi entre Fuenlabrada et La Corogne, décisif pour la montée en Liga comme pour la descente en 3e division, a été reporté lundi en raison de plusieurs cas de Covid-19, le reste de la journée étant maintenu.

"Après la détection, par le biais de l'application des protocoles et contrôles sanitaires anti-Covid-19 de LaLiga, de cas positifs au sein du CF Fuenlabrada, la RFEF (Fédération espagnole, NDLR) et LaLiga, dans le cadre de la Commission de suivi et en présence du CSD (Conseil supérieur des sports, NDLR), se sont mises d'accord pour reporter la rencontre entre RC Deportivo (La Corogne)-Fuenlabrada, pour cas de force majeure sanitaire", a annoncé LaLiga dans un communiqué.

"Egalement, la Commission a donné son accord pour la tenue du reste des matches de la 42e journée, considérant qu'il s'agit de la solution qui protège au mieux la santé des footballeurs et l'intégrité globale de la compétition", a ajouté LaLiga. Selon la presse espagnole, six joueurs et deux membres de l'encadrement de Fuenlabrada seraient positifs au Covid-19.

Le match est décisif tant pour l'accession en Liga, qu'espère Fuenlabrada, que pour le maintien en 2e division, pour lequel lutte La Corogne. Avant cette dernière journée, Fuenlabrada occupe la sixième et dernière place donnant accès aux playoff pour déterminer la troisième équipe promue en Liga, avec Cadix et Huesca, qui ont déjà validé leur billet pour l'élite. La Corogne, de son côté, est 19e et premier relégable, et son sort dépend des résultats de ses concurrents, Lugo, Albacete et Numancia. Tous les matches de cette 42e et ultime journée étaient programmés lundi.

