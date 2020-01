Pour le FC Barcelone, l'année 2020 commence par une piqûre de rappel. Les Blaugrana ont frisé la correctionnelle sur la pelouse de l'Espanyol, à l'issue d'un derby catalan plein de rebondissements. Menés au score après une première période insipide, les hommes d'Ernesto Valverde croyaient avoir fait le plus dur grâce à un but et une passe de Luis Suarez. Mais l'expulsion de Frenkie de Jong puis l'égalisation de Lei Wu ont tout gâché (2-2). Le FC Barcelone conclut quand même la première moitié de la saison en tête de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid.

Les Blaugrana étaient encore en vacances, à en juger par leur court déplacement supposé facile chez leur voisin de l'Espanyol. En effet, ils se sont montrés très intermittents, voire étrangement absents avant la pause. Au point qu'on ne pouvait pas affirmer que l'ouverture du score, signée David Lopez à la réception d'un long coup franc (1-0, 23e), était contre le cours du jeu. En réalité, le FC Barcelone a attendu la fin du premier acte pour se réveiller, moment notamment choisi par Luis Suarez pour toucher le poteau, mal payé sur un bel enchaînement (42e).

Le Barça, trop inconstant

Fort heureusement, les Blaugrana ont surfé sur cette embellie au retour des vestiaires, sous l'impulsion d'Arturo Vidal, entré en jeu. Lionel Messi individualiste et Antoine Griezmann transparent, c'est Suarez qui s'est occupé de tout. Il a d'abord profité d'un alignement défensif douteux pour couper un centre de Jordi Alba (1-1, 50e). Puis, l'Uruguayen s'est fendu d'un extérieur du pied parfait pour Vidal, qui a conclu de la tête (1-2, 59e). Le Barça filait alors vers une énième victoire après avoir renversé la vapeur en moins de dix minutes, sans convaincre.

Mais c'était sans compter l'erreur de jeunesse de Frenkie de Jong, qui a reçu un deuxième carton jaune évitable après avoir tiré un maillot (75e). En laissant ses partenaires à dix pour le dernier quart d'heure, le Néerlandais a ouvert la porte à l'Espanyol, qui a continué de jouer crânement sa chance jusqu'à l'égalisation méritée signée Lei Wu, auteur d'une frappe croisée imparable (2-2, 88e). Puni pour son inconstance face à la lanterne rouge, le FC Barcelone reprend quand même la tête de la Liga, pour une meilleure différence de buts face au Real Madrid. A mi-parcours, les deux mastodontes ne veulent toujours pas se décoller.