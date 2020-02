Pour l'heure, rien n'est encore officiellement confirmé. Mais si cela venait rapidement à l'être, le scandale pourrait être énorme. Et il resterait alors difficilement sans conséquences... Selon le programme "Què T'hi Jugues", retransmise sur Radio Catalunya, le Barça a fait appel à une société pour soigner l'image de Josep Maria Bartomeu, son président, régulièrement critiqué du côté de la Catalogne.

Une centaine de faux comptes

Le problème, c'est que "I3 Ventures", l'entreprise en question, aurait multiplié la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Le but était plutôt simple : soutenir le président du Barça et l'ensemble du conseil d'admnistration. Mais toujours d'après la radio catalane, ces comptes (une centaine au total) avaient également pour objectif de critiquer et insulter tous les opposants politiques de Bartomeu. Et pas que. Ils s'en seraient également pris à des figures historiques du club, comme Piqué, Guardiola, Puyol, Xavi, ou encore Messi. Ce dernier est notamment critiqué pour le retard de sa prolongation de contrat.

Bien évidemment, ces comptes ne sont pas officiels. Selon Radio Catalunya, ils ont vu le jour dès 2017. De son côté, le Barça a confirmé à la radio avoir fait appel à la société "I3 Ventures". Toutefois, les Blaugrana ont nié être au courant du contenu des messages publiés. Le paiement aurait été réalisé sur six factures différentes.